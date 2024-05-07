納坦雅胡不甩拜登！以色列宣布佔領拉法 封鎖加薩走廊過境點
以色列6日在加薩走廊南部大城拉法（Rafah）空投傳單，要求平民撤離，表態地面部隊進軍拉法。美國總統拜登（Joe Biden）緊急致電以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），重申反對進攻拉法，不過，拉法過境點仍在6日晚間遭到空襲，以色列今日稍早也宣布已佔領拉法。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《CNN》報導，以色列軍方官員稍早表示，軍隊已控制拉法過境點，該過境點是埃及邊境向加薩提供援助的重要關口，以色列軍方強調對該地區有控制權，且軍事行動正在進行中，將橫掃拉法過境點所有區域，但並未透露將控制該區域多久的時間。
加薩南部醫院的人員則稱，以色列對拉法的空襲已造成至少15人死亡，其中包含1名兒童。巴勒斯坦官員則告訴《CNN》，目前加薩走廊的人員和物資流動已完全停止，而在社群平台X上，也出現了以色列國旗和坦克車出現在拉法過境點的畫面。
報導引述一名消息人士說法稱，以色列對拉法的行動，是為了像哈瑪斯施加壓力，迫使哈瑪斯同意達成停火和釋放人質的協議。
以色列與哈瑪斯的戰爭已打了約七個月，拉法過境點約有百萬巴勒斯坦人。聯合國週二警告，以色列軍隊佔領拉法過境點一側，加薩走廊的人道救援工作可能會停滯不前。