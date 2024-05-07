汪小菲不要看！大S真的走花路「全身高清照曝光」　一出場美哭人

楊紫瓊盛裝出席Met Gala！遭虧身穿「揉皺錫箔紙」　登場依舊霸氣

▲奧斯卡影后楊紫瓊盛裝出席「時尚圈奧斯卡」的Met Gala，遭粉絲虧說身上像是穿著揉皺的錫箔紙，雖然如此，楊紫瓊登場時依舊霸氣十足。（圖／美聯社）
▲奧斯卡影后楊紫瓊盛裝出席「時尚圈奧斯卡」的Met Gala，遭粉絲虧說身上像是穿著揉皺的錫箔紙，雖然如此，楊紫瓊登場時依舊霸氣十足。（圖／美聯社）

記者張一笙／綜合報導

2024年度的Met Gala在台灣時間7日早上舉行，奧斯卡影后楊紫瓊身穿一襲銀色晚禮服驚豔登場，被不少粉絲開玩笑說像是穿著揉皺的錫箔紙。雖說如此，楊紫瓊還是難掩霸氣氣場，所到之處都是鎂光燈及眾人的焦點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲楊紫瓊一襲銀色禮服，被笑稱看起來像是將揉皺的鋁箔紙穿在身上。（圖／美聯社）
▲楊紫瓊一襲銀色禮服，被笑稱看起來像是將揉皺的鋁箔紙穿在身上。（圖／美聯社）
楊紫瓊日前才獲頒美國總統拜登頒發自由勳章，當天的打扮是黑色超寬肩西裝，展現專業俐落的一面。今日，楊紫瓊身穿一襲銀色禮服現身紅毯，親切地與場外粉絲們打招呼，身上穿戴愛用品牌CINDY CHAO的珠寶更顯貴氣，不過她身上那套BALENCIAGA（巴黎世家）的復刻版禮服，讓不少粉絲表示看不太懂，感覺就像將揉皺的錫箔紙穿在身上。

▲楊紫瓊（左）獲平民最高榮譽「總統自由獎章」，中國網友熱議拜登：「他肯定在偷聞。」（圖／楊紫瓊IG）
▲楊紫瓊（左）日前前往美國白宮，獲頒平民最高榮譽「總統自由獎章」，一身寬肩黑色西裝，看起來十分專業俐落。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）
Met Gala在每年5月第一個星期一在美國登場，可以說是時尚圈規模最大的活動。Met Gala雖然沒有正式的頒獎橋段，但星光熠熠的程度，也讓這場盛會被冠以「時尚圈奧斯卡」的稱號。

▲楊紫瓊參加的Met Gala被譽為「時尚圈奧斯卡」，每年的參與者星度不亞於奧斯卡頒獎典禮。（圖／美聯社）
▲楊紫瓊參加的Met Gala被譽為「時尚圈奧斯卡」，每年的參與者星度不亞於奧斯卡頒獎典禮。（圖／美聯社）
今年Met Gala的主題是：「睡美人：時尚覺醒（Sleep Beauties：Reaweakening Fashion）」，而活動的開幕紅毯Dress Code則為「時光花園（The Garden in Time）」，以時間作為關鍵元素，彷彿象徵著時尚的瞬息萬變。

▲事實上，相較於Cardi B（左）及Lana Del Rey（右）的裝扮，楊紫瓊的裝扮其實並沒有那麼特別。（圖／美聯社）
▲事實上，相較於Cardi B（左）及Lana Del Rey（右）的裝扮，楊紫瓊的裝扮其實並沒有那麼特別。（圖／美聯社）
事實上，在今年的Met Gala上也有不少獵奇的造型，相較於Cardi B及Lana Del Rey的奇特造型，楊紫瓊的銀色晚禮服相對不那麼奇特。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

楊紫瓊現身白宮「獲總統自由獎」！中國揪拜登怪表情：肯定在偷聞

艾瑪史東封后遭轟「歧視亞裔」！楊紫瓊不忍了　還原頒獎真實情況

Jennie二登Met Gala！中空藍禮服性感現身　珍珠鍊點綴纖腰超吸睛

楊紫瓊心碎！主演影集《孫家兄弟》1季就腰斬　她沉痛嘆難以理解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生