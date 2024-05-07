楊紫瓊盛裝出席Met Gala！遭虧身穿「揉皺錫箔紙」 登場依舊霸氣
2024年度的Met Gala在台灣時間7日早上舉行，奧斯卡影后楊紫瓊身穿一襲銀色晚禮服驚豔登場，被不少粉絲開玩笑說像是穿著揉皺的錫箔紙。雖說如此，楊紫瓊還是難掩霸氣氣場，所到之處都是鎂光燈及眾人的焦點。
記者張一笙／綜合報導
楊紫瓊日前才獲頒美國總統拜登頒發自由勳章，當天的打扮是黑色超寬肩西裝，展現專業俐落的一面。今日，楊紫瓊身穿一襲銀色禮服現身紅毯，親切地與場外粉絲們打招呼，身上穿戴愛用品牌CINDY CHAO的珠寶更顯貴氣，不過她身上那套BALENCIAGA（巴黎世家）的復刻版禮服，讓不少粉絲表示看不太懂，感覺就像將揉皺的錫箔紙穿在身上。
Met Gala在每年5月第一個星期一在美國登場，可以說是時尚圈規模最大的活動。Met Gala雖然沒有正式的頒獎橋段，但星光熠熠的程度，也讓這場盛會被冠以「時尚圈奧斯卡」的稱號。
今年Met Gala的主題是：「睡美人：時尚覺醒（Sleep Beauties：Reaweakening Fashion）」，而活動的開幕紅毯Dress Code則為「時光花園（The Garden in Time）」，以時間作為關鍵元素，彷彿象徵著時尚的瞬息萬變。
事實上，在今年的Met Gala上也有不少獵奇的造型，相較於Cardi B及Lana Del Rey的奇特造型，楊紫瓊的銀色晚禮服相對不那麼奇特。
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