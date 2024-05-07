泰國免簽延長衝了！5大活動享受夜生活　高顏值猛男表演超難忘

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擁有湄南河上最大三層甲板、可360度飽覽河岸風光的Opulence豪華郵輪，2023年正式啟航！上Klook預訂Opulence豪華郵輪晚餐巡遊，不僅能在短短2小時航程中品嚐豐盛的海鮮料理、道地的泰式佳餚，還能吹著舒適涼爽的微風，飽覽曼谷知名景點的夜間風采，包含有「泰國艾菲爾鐵塔」之稱的鄭王廟、金碧輝煌的曼谷大皇宮等，體驗頂級郵輪帶來的視覺與味覺饗宴。
🟡 郵輪賞芭達雅絕美夕陽、高顏值猛男表演
曾因疫情暫停出航的Ocean Sky Pattaya郵輪現已重新啟程！透過Klook預訂Ocean Sky Pattaya海洋天空郵輪晚宴，欣賞令人屏息的日落美景同時，也能品嚐各式海鮮及異國美食，重開後還特別新增曼妙舞姿的人妖秀、令人臉紅心跳的猛男舞蹈表演，更有與超高顏值猛男們合影的機會，提供旅客極具娛樂性和難忘的夜晚。
🟡 1000元有找！享泰國高空中酒吧飲品、賞曼谷百萬夜景
座落於曼谷王權大京都大廈78樓的Sky Beach酒吧，於2022年盛大開幕，不僅是泰國最高的空中酒吧，提供旅客飽覽曼谷百萬夜景的絕佳視野，設計上更將法國蔚藍海岸的熱帶風情一併復刻，以搶眼的黃色打造酒吧外觀，營造歡樂又舒適的氛圍。此外，Klook也推出獨家優惠，以1000元有找的價格，讓旅客享盡高空美景與兩杯特色飲品。
🟡 充滿活力的LGBTQ音樂酒吧！美食歌唱變裝秀一網打盡
想要體驗新奇夜生活的旅客，絕不能錯過位在曼谷的Lost & Found酒吧！2022年重新開幕的Lost & Found，不只提供許多特色飲品及美味的下酒菜，包含北海道扇貝、松露吐司、炸虎蝦等，更有一系列從DJ、歌唱、舞蹈到變裝秀等充滿活力的LGBTQ表演；Klook也提供旅客多種飲品和餐點選擇方案，盡享不受拘束的驚奇夜晚。
🟡 90分鐘飽覽曼谷知名景點，還能免排隊摘星米其林
不想在曼谷市區忙碌穿梭、轉乘空鐵，還想探索夜間迷人景致的旅客，不妨嘗試2022年新推出的曼谷觀光巴士；從擁有百年歷史的華南蓬車站出發，行經金山寺、曼谷大皇宮、鄭王廟等10逾個知名景點，旅客不僅能輕鬆遊歷各景點，還能品嚐有專人服務的米其林美食，參與Klook曼谷美食觀光巴士，讓你舒適走訪曼谷市區，免排隊輕鬆摘星。
為了讓旅客盡情參與泰國夜生活的熱鬧氛圍，即日起至12月31日於Klook刷華南信用卡並輸入指定限量優惠碼，滿8000元可現折400元；而國泰世華長榮聯名卡的卡友，即日起至12月31日刷卡並輸入指定限量優惠碼，海外飯店也有75折起優惠，最高更可現折1500元。