路跑／「第21屆舒跑杯」5月12日起跑！賽事資訊、交管路線一次看

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地點：臺北市政府市民廣場（台北市信義區市府路1號）
9公里競賽組
集合時間：2024年5月12日 早上05:40
起跑時間：2024年5月12日 早上06:00
3公里簡單組
集合時間：2024年5月12日 早上07:00
起跑時間：2024年5月12日 早上07:30
📌「第21屆舒跑杯」各組別賽事路線
9公里競賽組：
臺北市政府市民廣場→仁愛路四段至一段(東往西)中間二線快車道及二線公車專用道→以不越過(景福門)中山南路折返→使用仁愛路一段至四段(西往東)中間二線快車道及二線公車專用道→過敦化南路進入仁愛路西往東(南側)一線快車道及一線公車專用道→(終點)臺北市政府市民廣場(沿線皆不佔用慢車道)。
3公里簡單組：
臺北市政府市民廣場→仁愛路四段(逸仙路至安和路)東往西中間二線快車道二線公車專用道→至安和路前折返(不越過)→使用仁愛路四段(西往東)中間二線快車道二線公車及南側慢車道→(終點)臺北市政府市民廣場。
📌「第21屆舒跑杯」交通管制資訊
交通管制時間及路段：
一、市府路(松高路至松壽路)：04:00-10:00 南北向全線車道
二、信義區一號道路(南往北)：05:30-08:30 全線封閉
三、仁愛路一段（杭州南路一段）：05:00-07:20 東往西1線公車專用道
四、仁愛路四段（大安路一段）：05:00-07:40 西往東1線公車專用道
五、仁愛路一至四段2線快車道 及2線公車專用道、東往西公車移至(北側)外側車道行駛沿線停靠位置移至 (北側)外側車道相對位置、西往東逆向公車專用道改道行駛信義路：05:50-07:30
六、仁愛路四段(逸仙至安和)折 返，東往西2線快車道、2線公車 專用道及南側外側車道(回程 領先群使用南側)：05:50-08:10
七、建國高架 (北往南管制下仁愛路匝道)：05:50-07:30
交通管制影響路段車輛建議改道路線：
(一)南、北向車輛改道行駛中山南路、建國高架橋、松智路及基隆路車行地下道穿越仁愛路續行，參賽選手全數通過後即開放南、北向車輛通行；行人將由裁判或義交視人潮較稀疏時，彈性引導通行。
(二)仁愛路東往西車輛可改道行駛忠孝東路、西往東車輛請改道行駛信義路順向車道。
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