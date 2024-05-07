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求職妹「錄取4萬工作領3萬8」！面試陷阱老鳥認了：難怪薪水變低

▲下個月又到了大學生要畢業的時刻，不少新鮮人也即將踏入職場開始就業，接下來就要面臨許多面試的考驗。（示意圖／取自unsplash）
▲下個月又到了大學生要畢業的時刻，不少新鮮人也即將踏入職場開始就業，接下來就要面臨許多面試的考驗。（示意圖／取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

下個月又到了大學生要畢業的時刻，不少新鮮人也即將踏入職場開始就業，接下來就要面臨許多面試的考驗，除了萬年考古題的複習之外，面試還有許多技巧、應對公司的話術等等，都需要做足功課才能應付，確保自己在職場上的權益。然而，就有網友分享，自己去面試一家公司錄取之後，沒想到第一個月領到的薪水卻少了2000塊，看到明細之後才恍然大悟自己被坑了，貼文引起廣大迴響。

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一名女網友在社群平台貼文指出「入職第一個月之後收到薪水，結果一看薪資條卻發現，本來跟主管談好的4萬薪水，有一條叫做全勤2000元，跑去問了同事之後才知道，如果遲到3次的話，2000元就會直接被扣除，直接變成3萬8......我整個大失誤了，職場小白沒想到還有這種坑」。

▲原PO最近去面試工作，豈料面試到一半竟然被說「可以走了」，讓她很傻眼，貼文一出，網友反讚「要慶幸」。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友錄取了工作本來談好月薪4萬，後來只領到3萬8，仔細查問才發現是因為「全勤獎金包在底薪中」。（示意圖／取自unsplash）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「......公司人資也未免太賊了吧，薪水還能包含全勤獎金嗎？」、「全勤本來就含在底薪裡面喔....遲到3次才扣全勤已經是天使了」、「很多公司遲到1次就扣掉了，而且全勤本來就包含在底薪裡面沒違法喔」、「真假的啦！不是應該是4萬然後全勤4萬2嗎？怎麼全勤獎金算在底薪內」、「很多公司都用這套，你2000還算低了，有些公司全勤獎金佔比5000」、「所以我都直接問薪資結構，聽到全勤獎金在底薪內的都不去」。

全勤獎金到底能不能算在薪資裡？勞動部正解曝光

然而以上這個案例其實還真不是個案，過去也有勞工在104問答專區發文提問表示「做了一份薪水不錯的工作，結果領到薪水時，發現薪水裡面有5000是全勤獎金，如果扣除全勤獎金，我的薪資算下來幾乎是貼著最低薪資飛過，而且公司全勤扣很重，只要請假一天就扣一半，我覺得有點被欺騙，想請問公司有義務或責任必須要說明薪資結構嗎？」

而《NOWnews》記者實際查詢勞動部曾經出版的「百問百答」當中，就有說明相關問題，勞動部表示，基本工資是指勞工在「正常工作時間」內所得報酬的最低標準，凡符合勞動基準法所定「工資」定義之項目，都可以納入，例如職務加給、里程津貼、績效獎金等等，當然也包括全勤獎金，但因為指的是「正常工作時間內」的所得，所以加班費不能包含在基本工資當中。

▲一名25歲網友發文抱怨，他在面試時，速食店店經理透露比起年輕人，總公司更希望錄取中高齡者。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲然而根據勞動部的解釋，凡符合勞動基準法所定「工資」定義之項目，都可以納入，例如職務加給、里程津貼、績效獎金等等，當然也包括全勤獎金。（示意圖／翻攝自Pexels）
又以該則貼文人力資源顧問專業回答提到「勞動基準法第2條第3款工資定義，謂勞工因工作而獲得之報酬，故全勤獎金若以勞工出勤狀況而發給，具有因工作而獲得之報酬之性質，則屬工資範疇，從法律的角度，全勤獎金能算在薪水上面」。

面試談薪水陷阱破解！直接詢問「薪資結構」最能避免爭議

然而上述的兩位求職者所遇到的狀況，如果與公司沒有簽訂明定好的契約，說明全勤獎金發給的方式，其實公司站在法律規定上並沒有違法，除非這項名目在扣除之後，勞工所領到的月薪低於「基本工資」時，那麼公司才會被判定違反勞基法的規定。

總結攤開檯面上來說，現在有不少公司都是把「全勤獎金直接包在底薪」當中，並不會另外發給，不論是新鮮人還是久違二度就業的求職面試者，在面試時就應該直接提問「薪資結構」，當發現全勤獎金佔比過高、又或者是扣除條件嚴苛時，錄取之後自己的就能選擇是否要去該家公司就職，才不會有這樣的爭議。

▲速食店店經理指出，總公司觀察到一個現象，「中高齡會把事情做到90分以上，可是年輕人只求60～70分」。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲民眾面試談薪水時，應該仔細盤問公司的「薪資結構」才對，以免自己的權益受損。（示意圖／取自Pexels）
另外要特別注意的是，如果民眾是在有「全勤獎金包在底薪」公司上班的人，其實公司也不能夠隨便扣除你的全勤獎金，包括如果是請「婚假」、「喪假」、「公傷病假」、「公假」、「謀職假」、「生理假、產假、育嬰假、哺乳假」等等，這些雇主都不能扣發全勤獎金；如果是真的請「事假」、「病假」等等，則必須按照等比例去扣，並不能一次扣光，所以像是第二位職人的案例，才請假一天就扣2500元，這就是不符合比例原則，勞工就要為自己爭取權益哦！

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