「全年無休」走入歷史？日本6400超商取消24小時營業 原因曝光
不少台灣民眾到日本旅遊時，必定會到便利商店買東西，不過隨著日本便利商店問世迎來50週年，經營模式也出現了變化。日本6家主要便利商店中，已有6400間門市停止24小時營業，約佔整體店舖數一成以上。過去便利商店一直以無休營業維持便利性，如今因面臨人手短缺和夜間需求減少等問題，不得不作出調整。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《共同社》報導，5月正迎來日本便利商店問世50週年，儘管便利商店每週營業7天，來維持顧客的便利，但現在卻出現了變化。《共同社》4月時針對主要7家便利商店進行調查，除了「每日山崎（デイリーヤマザキ）」之外，其他間便利商店企業都有回應，透露針對營業時間進行調整。
調查顯示，日本6大便利商店總共有5萬5500間店舖，其中約有6400縮短了營業時間，佔整體的10%以上。其中比例最高的為在北海道市場佔有領先地位的Seicomart，縮短營業時間的店舖達到87%，這也反映出日本便利商店業者面臨的嚴重人力問題。其餘如7-11、LAWSON、FamilyMart等三大便利商店，縮短營業時間的店舖比例約為8％至10％。
最大日本最大的便利商店7-11表示，為了滿足加盟店需求，2020年度縮短營業時間的門市數量比前一年增加了200多家；另一家連鎖超商LAWSON則有100多間門市縮短營業時間。
為了彌補勞動力短缺，便利商店正加速推行自助收銀機等措施，但仍須採取更靈活的方式來改善員工的工作模式。