日本三大傳統藝術「文樂」登臺　衛武營獨家演出

日本的「文樂」結合說唱、三味線、人偶三種型式，以精緻的美學和「能劇」、「歌舞伎」並列日本三大傳統藝術。衛武營繼3月份《野村萬齋狂言劇場》後，再度於5/17-5/19呈現日本傳統藝術精華，日本文樂劇團「瞳座乙女文樂」睽違9年後再次來臺，在衛武營戲劇院演出同名節目《瞳座乙女文樂》，只餘少量門票，有興趣的觀眾請把握機會。
記者陳美嘉／高雄報導
文樂原名為「人形淨瑠璃」，誕生於16世紀左右。淨瑠璃是帶著曲調吟唱故事的表演藝術，後來開始用三味線表現故事人物心境，並與自古以來存在的人形（木偶）結合，後因19世紀時最有影響力的劇團「植村文樂軒」之名，文樂逐漸成為此項表演藝術的代名詞。其演出題材從有關日本古代英雄傳說的故事，到江戶時代的戀愛故事、殉情悲劇等，被譽為成人的木偶劇，不僅是日本政府指定的「重要無形文化財」，2009年更被聯合國列為「非物質文化遺產」。
此次在衛武營演出的「瞳座乙女文樂」，1967年由桐竹智惠子創團，她師承正宗「乙女文樂」創始者之一的五世桐竹門造，劇團初期除了在日本本地的演出，1970年代就開始到法國、西班牙公演，至今巡演足跡遍及歐洲、亞洲及美國。
此次《瞳座乙女文樂》每場演出，將呈現三段不同的文樂經典劇目，首段的《兩人三番叟》展現傳統劇藝中莊重而華麗的美學，為日本傳統祈求五穀豐收的禮儀曲，現今常在慶典與開幕儀式中演出。第二段《傾城阿波鳴門》是文樂故事中著名的悲劇，當中〈順禮歌之段〉描述任務在身隱姓埋名的父母，和自幼分離的女兒相遇卻不能相認的悲痛心境。第三段《增補大江山酒吞童子》的〈歸橋之段〉，著名武士渡邊綱在一條戾橋偶遇一名美女，同行途中發現其真身為鬼怪後展開對決，激烈打鬥場景將文樂人偶淋漓盡致的表現推向極致。
為讓更多臺灣觀眾進一步認識文樂的奧秘，3場演出的首段及第二段間，劇團將於舞台進行乙女文樂和人偶操作示範說明，各場演出前及演出後，也將分別舉辦演前導聆和演後見面會。更多日本傳統戲曲《瞳座乙女文樂》節目資訊請至衛武營官網查詢。