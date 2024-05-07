玉山金獲利創新高！海外布局跟著台積電走　要申設日本熊本支行

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至於今年第1季淨手續費收入62.4億元為單季新高，年增26.2%，其中財富管理淨手續費收入29.8億元同創單季新高，成長34.7%，共同基金、保險、債券等金融產品分別成長67.1%、9.9%、28.8%，玉山全面升級理財快易通，運用科技打造數位理財新體驗，前3月信用卡淨手續費收入17.6億元，年成長7.1%，簽帳金額1302億元，為歷年同期新高，年成長8.7%。
玉山存、放款業前3月淨利息收入較去年同期成長18%。受惠於台灣經濟穩健發展，AI及半導體相關產業需求大增，出口及內需動能強勁，總放款年成長9.5%，企業放款及個人放款分別成長8.6%、10.5%，尤其中小企業放款動能佳，年成長11.8%；持續深化永續責任授信，永續連結貸款餘額突破600億元。資產品質方面，逾期放款比率（NPL）為0.16%，備抵呆帳覆蓋率770.96%，展現優異的風險管理能力。
玉山海外經營同樣有成，首季海外分、子行獲利成長10.2%，合計貢獻銀行淨利34.8%，並擴大海外服務網絡，多倫多分行已獲金管會同意向加拿大主管機關申請設立；馬來西亞吉隆坡代表人辦事處預計下半年開幕。此外，玉山也規劃申設熊本出張所，搭配福岡分行就近服務台積電及台商供應鏈。