章子怡25年後重返《臥虎藏龍》場景！45歲影后「回春如21歲少女」
中國大陸影后章子怡，演過《英雄》、《十面埋伏》、《2046》、《藝伎回憶錄》等經典電影數不清，其中又以1999年拍攝的武俠片《臥虎藏龍》玉嬌龍一角最廣為人知，她也因為本片瞬間爆紅。與汪峰離婚後的章子怡，重啟開啟恢單人生，近日她與朋友重返《臥虎藏龍》的拍攝場景，時隔25年舊地重遊，45歲的章子怡卻一點也沒變老，反而被網友稱讚回春到像是21歲少女，整個人凍齡。
記者黃雅琪／綜合報導
章子怡日前在微博分享，她與友人一起重遊翡翠谷，也就是當年拍攝《臥虎藏龍》的場景：「隔25年再回青山綠水間，目之所及皆是回憶。我所在的地方是1999年拍攝《臥虎藏龍》深潭尋劍的拍攝地。」回憶過往拍攝水中畫面，她足足拍了2天、跳了N遍，最後身掛25公斤的鉛塊，才成功沉入水底拍攝完成。
時隔25年再次舊地重遊，章子怡有些感慨的說：「青冥劍拖著一個絕不甘於凡夫俗物的性靈，沉降於瀑布飛流間，一躍瞬間永遠，時過境遷、故地重遊、物是人非。」照片中章子怡穿著一身輕便裝扮，嫩粉紅色運動外套、灰色棉褲，頭髮整個梳起來好青春，網友也勾起回憶殺稱讚她「跟當年一樣美麗！」、「好漂亮的景、好漂亮的人。」
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