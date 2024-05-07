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新光三越端午節預購開跑！「最夯肉粽口味」又變了：這款重回顛峰

▲每年端午節不僅南北粽之戰開打，還有最夯口味也是熱門討論議題，新光三越也觀察到從春節開始，消費者轉而喜愛傳統美食。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲每年端午節不僅南北粽之戰開打，還有最夯口味也是熱門討論議題，新光三越也觀察到從春節開始，消費者轉而喜愛傳統美食。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

一年一度的端午佳節即將到來，新光三越肉粽、禮盒預購自5月10日開跑，嚴選109款來自台灣各地名粽與世界各國的美食好禮，而每年端午節不僅南北粽之戰開打，還有最夯口味也是熱門討論議題，新光三越也觀察到從春節開始，消費者轉而喜愛傳統美食，推測是疫情後有許多海外游子久違回鄉，因此更青睞道地口味的肉粽、美食，今年新光三越也以台南建城400年為主題，推出多款南部粽、特色禮盒，共囊括3成獨家及近9成初登場商品。

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新光三越將於5月10日開跑端午節粽子、禮盒預購檔期，業者也透露，2021受到消費者青睞的是特色的麻辣口味肉粽，前兩年則是海鮮口味肉粽最熱銷，不過從今年春節開始，消費者熱銷的趨勢轉為「傳統美食」，推測是由於疫情解封後，許多國外工作、留學的國人陸續回到台灣，想要體驗在地口味，因此傳統口味的肉粽、美食也成為今年的熱門選擇。

對此，新光三越今年歡慶美食之都台南建城400年，一次集結五大台南傳統特色小吃，包括飄香超過一甲子的遠馨阿婆肉粽、連續兩年榮獲米其林必比登推薦的博仁堂 四神湯、狀元糕界天花板的王家庄狀元粿、傳承三代台南肉包代名詞的克林台包 八寶肉包、台南必喝飲品的小良田綠豆沙，打造全台唯一的「府城風味饗宴組」；台南在地一甲子老店合成帆布行攜手合作的「開臺400端午粽禮袋」。

▲南在地一甲子老店合成帆布行攜手合作的「開臺400端午粽禮袋」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台南在地一甲子老店合成帆布行攜手合作的「開臺400端午粽禮袋」。（圖／記者鍾怡婷攝）
也首度邀請3位國宴主廚，將最具台灣特色風味的6大名粽一次端上桌，包括7任總統國宴御用掌杓─嚴永裕推出展現正宗滬杭本幫風味的文豪蘇軾粽及滬味菜飯粽、總統國宴主廚陳進萬，融合各菜系創造台菜新風貌的松露富貴粽及台式一品粽，還有曾擔任總統國宴主廚加上美國台灣美食國際巡迴講座主廚的溫國智，以傳承經典口味的傳統北部粽、傳統南部粽，獨家打造全台限量僅1,500組的「國宴主廚嚴選粽禮」。

由於疫情結束後家家戶戶恢復佳節團聚的習慣，業者看好今年端午節商機，預估檔期可達到6000萬元業績，約可賣出8萬顆粽子，相較於去年同期成長1成。

▲首度邀請3位國宴主廚，將最具台灣特色風味的6大名粽一次端上桌。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲首度邀請3位國宴主廚，將最具台灣特色風味的6大名粽一次端上桌。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，全家便利商店也瞄準節慶商機，蒐羅全台超過70款名粽禮盒，主打「米其林名粽、微醺酒香粽、星級飯店粽、跨界特色粽」4大主題，包含米其林必比登推介雙月食品社、女娘的店、五星飯店寒舍集團、石門名店十八王公劉家等人氣名店，更有台酒公司、開丼、楊嘉明烘焙所、福源、北港日香珍等品牌跨界聯名特色粽，鹹甜滋味皆可滿足。

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▲即日起至5月28日前，於「全家」FamiPort購買指定預購商品，任選2件享95折優惠。（圖／全家提供）
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