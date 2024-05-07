新光三越端午節預購開跑！「最夯肉粽口味」又變了：這款重回顛峰

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對此，新光三越今年歡慶美食之都台南建城400年，一次集結五大台南傳統特色小吃，包括飄香超過一甲子的遠馨阿婆肉粽、連續兩年榮獲米其林必比登推薦的博仁堂 四神湯、狀元糕界天花板的王家庄狀元粿、傳承三代台南肉包代名詞的克林台包 八寶肉包、台南必喝飲品的小良田綠豆沙，打造全台唯一的「府城風味饗宴組」；台南在地一甲子老店合成帆布行攜手合作的「開臺400端午粽禮袋」。
也首度邀請3位國宴主廚，將最具台灣特色風味的6大名粽一次端上桌，包括7任總統國宴御用掌杓─嚴永裕推出展現正宗滬杭本幫風味的文豪蘇軾粽及滬味菜飯粽、總統國宴主廚陳進萬，融合各菜系創造台菜新風貌的松露富貴粽及台式一品粽，還有曾擔任總統國宴主廚加上美國台灣美食國際巡迴講座主廚的溫國智，以傳承經典口味的傳統北部粽、傳統南部粽，獨家打造全台限量僅1,500組的「國宴主廚嚴選粽禮」。
由於疫情結束後家家戶戶恢復佳節團聚的習慣，業者看好今年端午節商機，預估檔期可達到6000萬元業績，約可賣出8萬顆粽子，相較於去年同期成長1成。
此外，全家便利商店也瞄準節慶商機，蒐羅全台超過70款名粽禮盒，主打「米其林名粽、微醺酒香粽、星級飯店粽、跨界特色粽」4大主題，包含米其林必比登推介雙月食品社、女娘的店、五星飯店寒舍集團、石門名店十八王公劉家等人氣名店，更有台酒公司、開丼、楊嘉明烘焙所、福源、北港日香珍等品牌跨界聯名特色粽，鹹甜滋味皆可滿足。
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