民眾黨一山不容二虎？學者：柯文哲較佔贏面 黃國昌只能等這時機
民眾黨立委黃國昌2026年參選新北市長態勢明顯，他日前受訪也公開說，他會盡所有力量為民眾黨主席柯文哲再戰2028努力，2026不管派他到哪裡參選，他一定會全力以赴，為2028打下好的基礎。不過柯文哲、黃國昌都具有高聲量，兩人也不斷被操作有心結。筆名翁達瑞的旅美學者陳時奮說，黃國昌畢竟只能當2年立委，若兩人相爭，柯文哲最後還是會勝出。
記者何哲欣／台北報導
翁達瑞在臉書說，一山不容二虎，柯文哲與黃國昌的矛盾逐漸浮現。兩人的廝殺在所難免，而且會越演越烈。若要預測鹿死誰手，那就先要比較雙方的條件。黃國昌在外表、學經歷都勝過柯文哲，但柯文哲的側翼堅強、心機也較多；另外柯文哲是民眾黨主席；黃國昌是民眾黨不分區立委。立委的權力大於主席的權力，但黃國昌的權力卻來自柯文哲。若要比較職位角色，兩者對陣勝負難分。
翁達瑞說，根據上述的比較，黃國昌贏在「表象」的條件，柯文哲則贏在「纏鬥」的條件。短期內，黃國昌的聲勢會壓過柯文哲。若雙方陷入長期纏鬥，柯文哲終將擊敗黃國昌。
他認為，根據民眾黨的內規，黃國昌的立委任期只有兩年。若黃國昌無法在任期內建立不可撼動的地位，最終將會被柯文哲拔除立委職位。黃國昌的政治前景只有一線生機：柯文哲涉及的貪瀆案件遭受檢方起訴。