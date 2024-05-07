重廉能講誠信　打造永續屏東觀光城

為突顯屏東獨特文化，推動具地方特色的旅遊魅力，屏東縣政府近年積極舉辦南國音樂節、表藝節、落山風藝術節、黑鮪魚文化觀光季、四重溪溫泉季等活動。此外，透過金鑰獎的頒發，表揚卓越旅宿業者，并藉由觀摩交流活動提供學習機會。
記者莊全成／屏東報導
為促進屏東縣觀光業永續發展，縣政府於113年成立了「攜手相廉曬浪漫 旅遊屏東Go好玩」企業服務廉政平臺。5月7日，由秘書長邱黃肇崇主持永續觀光焦點論壇，邀請了來自各界的代表參與，包括地方檢察署檢察長陳盈錦、法務部廉政署主任秘書孫治遠、交通部大鵬灣管理處副處長王玟傑、台灣透明組織協會理事陳俊明等，共同見證「企業服務廉政平臺」的啟動，期望透過這個平臺，跨界協助業者解決政府服務、廉政風險等議題。
秘書長邱黃肇崇表示，這次論壇邀請了來自產官學的代表，旨在凝聚共識，推動產業發展，建立廉能政府。他期望透過雙向溝通，增進公私部門之間的互信，共同努力提升屏東觀光產業的競爭力，實現永續經營。
屏東縣府將秉持聯合國提出的「永續發展目標」和「永續旅遊」理念，通過反貪腐公約的框架，彙整並分析業者與民眾的需求，建立良好的互動平臺，促進公私合作，共同提升觀光旅宿品質，打造永續發展、廉能城市。