高雄洲際酒店聯名DIOR！獻上限量女王護膚住房、下午茶
高雄洲際酒店首度與國際奢華精品領導品牌DIOR攜手，於5/10-6/30推出系列活動。包含限量護膚主題住房專案「Luxury Meets PRESTIGE馥韻璀璨」，可體驗總價值超過8萬元的DIOR風格佈置套房及多款系列產品，享有迎賓禮、護膚沙龍療程及禮賓車往返接送等奢華禮遇。另外，一樓的BL.T33大廳酒吧則獻上DIOR聯名下午茶，每日30組限量供應。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄洲際酒店攜手源自法國的國際奢侈領導品牌DIOR，精選以岡維拉玫瑰為主要成分的DIOR PRESTIGE精萃再生系列、與品牌熱銷系列備品，推出「Luxury Meets PRESTIGE馥韻璀璨」住房專案，售價自16,000元起。入住即享奢華禮遇，包含洲際行政俱樂部（晚間雞尾酒及經典英式下午茶禮遇）、精緻全自助式早餐每房至多兩客、DIOR風格佈置的套房、住宿期間有DIOR精選護膚備品體驗等，此外，還可享有價值上萬的「迪奧精萃再生玫瑰寵愛禮盒」迎賓禮、價值5千的女神專屬迪奧美妍護膚沙龍療程及禮賓車往返接送等。住房專案需提前三天預訂。
位於一樓的BL.T33大廳酒吧「崇愛女人，寵愛女神」DIOR聯名下午茶，由洲際行家西點主廚團隊以DIOR PRESTIGE精萃再生系列為靈感匠心打造，延伸設計主題鹹、甜點，以該系列核心元素「玫瑰」及主色調杏、粉、金注入糕點中。獻上「玫瑰脆餅蛋沙拉、玫瑰火腿起司三明治、玫瑰手撕豬肉凍、煙燻起司/櫻花蝦起司餅、玫瑰風味臘腸慕斯、玫瑰風味醃蘿蔔丹麥吐司佐酸奶、玫瑰荔枝巴伐利亞、玫瑰蘋果塔、玫瑰金萱慕斯、蜂蜜玫瑰蛋糕、春日花園泡芙及香檸草莓杯」等。
雙人午茶套組每組定價1,680元，加價500元可另奢享普羅賽克粉紅氣泡酒（Rosé Wine）二杯，價格皆另計一成服務費。每日限量30組，現場每組再享迪奧精萃再生奢華體驗禮，贈完為止。