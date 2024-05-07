「河床甜點」明年將結束營業！主廚黃偈：花15年製作甜點非常幸福

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黃偈接著指出，每一個人的一生當中可能都在尋找生命的意義，有些人可能是金錢，有些人可能是專業，有些人可能是權力與地位，有些人可能是冒險。而對我來說，生命的意義似乎是「體驗」，接近30歲的時候，忽然發現時間變得好快好快，人的一生能深刻體驗事物的機會是有限的，花了15年深刻體驗製作甜點與創業，是一件非常值得且幸福又珍貴的經驗。
黃偈提到，部分的客人可能知道，這一次在台南的河床，其實是他與摯友－愛然一起建立的，我也想藉這個機會公開向她道謝，不曉得大家有沒有發現，不同於好幾年前的河床，這一次的河床變得很成熟，無論是在照片、文案、設計、周邊，甚至是陳列等等，因為有愛然的加入，讓河床真的變成了我心目中完美的模樣，我很謝謝她成就了更好的河床。
兩個人從一開始的共同目標就是「體驗、學習」，當然還有回本！這一次創業真的受到比想像中還要多人的支持，讓我們在去年年底就順利回本了，夥伴們今年也一定會有年終獎金和國外的員工旅遊，就算生意變得更好我們也不會改變心意。
或許大家覺得很可惜，放棄了這兩個品牌，放棄了能繼續賺錢的機會，我沒有要試圖說服大家了解我們的想法，因為這就像每個人追求所謂的「成功」是有很大的差異，我們兩個都深知，對現在的我們來說「自由和時間」更是寶貴，所以我們並沒有遺憾，也利用非常多的時間確定了自己的心意。
至於為什麼我們會這麼早就將這個訊息公告出來呢？當然就是這件事已經確定了，不會改變，所以也希望讓外縣市甚至是國外的朋友能夠先知道這件事，有機會再來品嘗最後一次，無論是春夏秋冬都會是最後一季。
最後黃偈表示，想藉著這個機會再次感謝所有人，謝謝曾經與現在在河床與上游工作的夥伴，謝謝協助河床與上游的廠商，還有謝謝每一位用行動支持河床與上游的客人朋友，我們真的真的很幸運，也真的真的每一天都是抱著感激的心在做甜點，在為各位服務，謝謝大家，謝謝台南，我們會珍惜剩餘在台南的時光。