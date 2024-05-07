第60屆百想藝術大賞完整得獎名單／《Moving異能》拿大獎成贏家！

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大獎：《Moving異能》
最佳電視：
《壞媽媽》
《Moving異能》
《惡鬼》
《戀人》★
《精神病房也會迎來清晨》
最佳導演：
朴仁濟／《Moving異能》
李明佑／《少年時代》
李昌熙／《殺人者的難堪》
鄭智賢／《有院子的家》
韓東旭／《惡中之惡》★
最佳劇本：
姜草／《Moving異能》★
金銀姬／《惡鬼》
裴世英／《壞媽媽》
李楠圭、吳寶賢、金多喜／《精神病房也會迎來清晨》
任大炯、全高雲／《愛情少一啪》
最佳男主角：
金秀賢／《淚之女王》
南宮珉／《戀人》★
柳承龍／《Moving異能》
柳演錫／《運氣好的日子》
任時完／《少年時代》
最佳女主角：
羅美蘭／《壞媽媽》
安恩真／《戀人》
嚴正化／《醫生車貞淑》
李荷妮／《夜晚盛開的花》★
林智妍／《有院子的家》
最佳男配角：
劉慶秀／《遺贈的秘密》
安宰弘／《假面女郎》★
李伊庚／《和我老公結婚吧》
李熙俊／《殺人者的難堪》
池承炫／《高麗契丹戰爭》
最佳女配角：
姜末今／《壞媽媽》
申東美／《歡迎來到三達里》
廉惠蘭／《假面女郎》★
李姃垠／《運氣好的日子》
朱玟炅／《摸心第六感》
最佳男新人：
金耀漢／《殺人者的難堪》
李施優／《少年時代》
李信基／《惡中之惡》
李正河／《Moving異能》★
李鍾元／《夜晚盛開的花》
最佳女新人：
高允貞／《Moving異能》
金亨瑞／《惡中之惡》
Yuna／《綁架之日》★
李伊潭／《精神病房也會迎來清晨》
李寒星／《假面女郎》
最佳男子綜藝：
旗安84
羅暎錫（羅PD）★
劉在錫
李末年
卓在勳
最佳女子綜藝：
金淑
安俞真
李秀智
張度練
洪真慶★
人氣獎：金秀賢、安俞真
「第60屆百想藝術大賞」電影部門重要得獎名單：
大獎：《12.12：首爾之春》導演金性洙
最佳電影：
《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》
《露梁：死亡之海》
《12.12：首爾之春》★
《水泥烏托邦：末日浩劫》
《破墓》
最佳導演：
金性洙／《12.12：首爾之春》
金漢珉／《露梁：死亡之海》
柳承完／《神鬼海底撈》
嚴泰華／《水泥烏托邦：末日浩劫》
張在現／《破墓》★
最佳男主角：
金倫奭／《露梁：死亡之海》
李炳憲／《水泥烏托邦：末日浩劫》
鄭雨盛／《12.12：首爾之春》
崔岷植／《破墓》
黃晸珉／《12.12：首爾之春》★
最佳女主角：
金高銀／《破墓》★
羅美蘭／《金派特攻隊》
廉晶雅／《神鬼海底撈》
李荷妮／《浪漫特攻隊》
鄭裕美／《鬼夢遊》
最佳男配角：
金鍾洙／《神鬼海底撈》★
朴根瀅／《郊遊》
朴正民／《神鬼海底撈》
宋仲基／《禍亂：地下秩序》
柳海真／《破墓》
最佳女配角：
金善映／《水泥烏托邦：末日浩劫》
廉晶雅／《外星+人2：回到未來》
廉惠蘭／《金派特攻隊》
李尚熙／《路基完》★
鄭秀晶／《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》
最佳男新人：
金宣虎／《貴公子》
金英成／《Big Sleep》
李到晛／《破墓》★
朱鐘赫／《滿分之一秒》
洪思彬／《禍亂：地下秩序》
最佳女新人：
高旻示／《神鬼海底撈》
金亨瑞／《禍亂：地下秩序》★
文勝雅／《明恩的秘密》
吳友利／《地獄萬歲》
林善宇／《世紀末的愛情》
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