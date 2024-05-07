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第60屆百想藝術大賞完整得獎名單／《Moving異能》拿大獎成贏家！

▲《Moving異能》團隊（左）跟《12.12：首爾之春》導演金性洙是「第60屆百想藝術大賞」的「電視部門」、「電影部門」大賞得主。（圖／Disney+、車庫娛樂）
▲《Moving異能》團隊（左）跟《12.12：首爾之春》導演金性洙是「第60屆百想藝術大賞」的「電視部門」、「電影部門」大賞得主。（圖／Disney+、車庫娛樂）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓影視盛典「第60屆百想藝術大賞」頒獎典禮今（7）日晚間8點圓滿結束，「電視部門」視帝、視后分別為《戀人》南宮珉、《夜晚盛開的花》李荷妮；「電影部門」影帝、影后則是《12.12：首爾之春》黃晸珉、《破墓》金高銀，「電視部門」大賞則頒給《Moving異能》團隊，「電影部門」大賞則由《12.12：首爾之春》導演金性洙拿下，更多獎項完整得獎名單如下。

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▲《Moving異能》團隊是「電視部門」大賞得主。（圖／Disney+）
▲《Moving異能》團隊是「電視部門」大賞得主。（圖／Disney+）
「第60屆百想藝術大賞」電視部門重要得獎名單：

大獎：《Moving異能》

最佳電視：
《壞媽媽》
《Moving異能》
《惡鬼》
《戀人》★
《精神病房也會迎來清晨》

最佳導演：
朴仁濟／《Moving異能》
李明佑／《少年時代》
李昌熙／《殺人者的難堪》
鄭智賢／《有院子的家》
韓東旭／《惡中之惡》★

最佳劇本：
姜草／《Moving異能》★
金銀姬／《惡鬼》
裴世英／《壞媽媽》
李楠圭、吳寶賢、金多喜／《精神病房也會迎來清晨》
任大炯、全高雲／《愛情少一啪》

最佳男主角：
金秀賢／《淚之女王》
南宮珉／《戀人》★
柳承龍／《Moving異能》
柳演錫／《運氣好的日子》
任時完／《少年時代》

最佳女主角：
羅美蘭／《壞媽媽》
安恩真／《戀人》
嚴正化／《醫生車貞淑》
李荷妮／《夜晚盛開的花》★
林智妍／《有院子的家》

最佳男配角：
劉慶秀／《遺贈的秘密》
安宰弘／《假面女郎》★
李伊庚／《和我老公結婚吧》
李熙俊／《殺人者的難堪》
池承炫／《高麗契丹戰爭》

最佳女配角：
姜末今／《壞媽媽》
申東美／《歡迎來到三達里》
廉惠蘭／《假面女郎》★
李姃垠／《運氣好的日子》
朱玟炅／《摸心第六感》

最佳男新人：
金耀漢／《殺人者的難堪》
李施優／《少年時代》
李信基／《惡中之惡》
李正河／《Moving異能》★
李鍾元／《夜晚盛開的花》

最佳女新人：
高允貞／《Moving異能》
金亨瑞／《惡中之惡》
Yuna／《綁架之日》★
李伊潭／《精神病房也會迎來清晨》
李寒星／《假面女郎》

最佳男子綜藝：
旗安84
羅暎錫（羅PD）★
劉在錫
李末年
卓在勳

最佳女子綜藝：
金淑
安俞真
李秀智
張度練
洪真慶★

人氣獎：金秀賢、安俞真

▲電影《12.12：首爾之春》導演導演金性洙是「電影部門」大賞得主。（圖／車庫娛樂）
▲電影《12.12：首爾之春》導演金性洙是「電影部門」大賞得主。（圖／車庫娛樂）
「第60屆百想藝術大賞」電影部門重要得獎名單：

大獎：《12.12：首爾之春》導演金性洙

最佳電影：
《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》
《露梁：死亡之海》
《12.12：首爾之春》★
《水泥烏托邦：末日浩劫》
《破墓》

最佳導演：
金性洙／《12.12：首爾之春》
金漢珉／《露梁：死亡之海》
柳承完／《神鬼海底撈》
嚴泰華／《水泥烏托邦：末日浩劫》
張在現／《破墓》★

最佳男主角：
金倫奭／《露梁：死亡之海》
李炳憲／《水泥烏托邦：末日浩劫》
鄭雨盛／《12.12：首爾之春》
崔岷植／《破墓》
黃晸珉／《12.12：首爾之春》★

最佳女主角：
金高銀／《破墓》★
羅美蘭／《金派特攻隊》
廉晶雅／《神鬼海底撈》
李荷妮／《浪漫特攻隊》
鄭裕美／《鬼夢遊》

最佳男配角：
金鍾洙／《神鬼海底撈》★
朴根瀅／《郊遊》
朴正民／《神鬼海底撈》
宋仲基／《禍亂：地下秩序》
柳海真／《破墓》

最佳女配角：
金善映／《水泥烏托邦：末日浩劫》
廉晶雅／《外星+人2：回到未來》
廉惠蘭／《金派特攻隊》
李尚熙／《路基完》★
鄭秀晶／《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》

最佳男新人：
金宣虎／《貴公子》
金英成／《Big Sleep》
李到晛／《破墓》★
朱鐘赫／《滿分之一秒》
洪思彬／《禍亂：地下秩序》

最佳女新人：
高旻示／《神鬼海底撈》
金亨瑞／《禍亂：地下秩序》★
文勝雅／《明恩的秘密》
吳友利／《地獄萬歲》
林善宇／《世紀末的愛情》

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