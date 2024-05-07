PLG／新北國王101：95勝富邦勇士！林書豪砍27分　取得本季第20勝

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此役國王上半場多點開花，楊敬敏、李愷諺首節發揮精彩，次節則有林書豪和路易士站出來取分，兩節打完以51：39領先富邦勇士12分。易籃再戰後，勇士發起反撲，張宗憲單節10分、洪楷傑單節9分，讓勇士三節打完追到只差9分。
末節又是洪楷傑助攻張宗憲得分，勇士一波6：2攻勢追到只差5分。暫停回來後，周桂羽再命中三分球，雙方只剩一顆球權差距。但在這之後國王隊的老將們站了出來，楊敬敏快攻上籃，之後林書豪和楊敬敏各進一顆三分球，8：2的小高潮讓球隊重新穩固領先地位，也順利拿下這一場重要的勝利。
林書豪這一場14投9中，三分球7投5中，攻下27分5籃板3助攻，在富邦勇士屢屢追上時，他不斷用外線予以回應，堪稱本場比賽的關鍵先生。楊敬敏攻下16分，他在第四節被打到眉角流血，也退場接受治療。富邦勇士則以強森的19分14籃板為最佳。
身為此役國王贏球的最大功臣，今天打了34分鐘的他表示，這一場比賽對自己非常重要，因為要開始上更多時間，同時要保證自己的體能跟得上，並能找到節奏。此役雖然國王取勝，但他強調國王還沒穩穩打進季後賽，所以絕對不能放鬆。
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