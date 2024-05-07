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PLG／新北國王101：95勝富邦勇士！林書豪砍27分　取得本季第20勝

▲新北國王球星林書豪這一場14投9中，三分球7投5中，攻下27分5籃板3助攻，率隊終場以101：95擊敗富邦勇士。（圖／PLG提供）
▲新北國王球星林書豪這一場14投9中，三分球7投5中，攻下27分5籃板3助攻，率隊終場以101：95擊敗富邦勇士。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

P.League+今（7）日進行富邦勇士和新北國王進行的例行賽關鍵戰，此役的勝利對兩隊都很重要，雙方在場上打出很高的強度，最終國王靠著林書豪攻下27分，終場以101：95擊敗富邦勇士，取得本季第20勝，拉開和勇士的勝差來到2.5場，高機率鎖定季後賽名額。

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此役是勇士和國王想要晉級季後賽的關鍵戰，雙方都很重視，賽前國王19勝16敗排名聯盟第3，而勇士則是17勝19敗排名第5，雙方之間有2.5場勝差，勇士距離第4的攻城獅則差距1場勝差。

此役國王上半場多點開花，楊敬敏、李愷諺首節發揮精彩，次節則有林書豪和路易士站出來取分，兩節打完以51：39領先富邦勇士12分。易籃再戰後，勇士發起反撲，張宗憲單節10分、洪楷傑單節9分，讓勇士三節打完追到只差9分。

▲林書豪這一場1在富邦勇士屢屢追上時，他不斷用外線予以回應。（圖／PLG提供）
▲林書豪這一場1在富邦勇士屢屢追上時，他不斷用外線予以回應。（圖／PLG提供）
末節又是洪楷傑助攻張宗憲得分，勇士一波6：2攻勢追到只差5分。暫停回來後，周桂羽再命中三分球，雙方只剩一顆球權差距。但在這之後國王隊的老將們站了出來，楊敬敏快攻上籃，之後林書豪和楊敬敏各進一顆三分球，8：2的小高潮讓球隊重新穩固領先地位，也順利拿下這一場重要的勝利。

林書豪這一場14投9中，三分球7投5中，攻下27分5籃板3助攻，在富邦勇士屢屢追上時，他不斷用外線予以回應，堪稱本場比賽的關鍵先生。楊敬敏攻下16分，他在第四節被打到眉角流血，也退場接受治療。富邦勇士則以強森的19分14籃板為最佳。

身為此役國王贏球的最大功臣，今天打了34分鐘的他表示，這一場比賽對自己非常重要，因為要開始上更多時間，同時要保證自己的體能跟得上，並能找到節奏。此役雖然國王取勝，但他強調國王還沒穩穩打進季後賽，所以絕對不能放鬆。

▲楊敬敏攻下16分，他在第四節被打到眉角流血，也退場接受治療。（圖／PLG提供）
▲楊敬敏攻下16分，他在第四節被打到眉角流血，也退場接受治療。（圖／PLG提供）
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