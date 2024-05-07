說了offer秒飛走！HR面試最討厭聽到「這3種話」 專家授滿分回答
即將迎來畢業季，許多社會新鮮人正準備求職面試。不過面試需要注意許多眉角，情商財商講師高昭琴就拍片分享，面試時HR最討厭聽到的3種話，並表示「說了offer就沒了。」影片曝光後，引來不少網友爆共鳴喊「很實用！」
記者賴禹妡／綜合報導
高昭琴在TikTok上傳影片分享「HR最討厭聽到的3種話」。第一種NG台詞就是「我沒做過」，若向面試官直接表明沒有相關經驗、願意努力學習，恐怕會讓主管認為「這是公司不是學校，沒時間培養你」。高昭琴建議可以換成另一種講法，「雖然我在這一塊經驗還不夠豐富，但是我發現這個工作跟我上一份工作的經驗有一些類似，我相信自己可以很快勝任這個工作。」
面試第二種NG台詞為「我對薪資沒什麼要求，都可以。」高昭琴直言，誰上班不是為了來賺錢呢？若不敢坦白說出期望薪資，公司可能會認為求職者不夠有自信。高昭琴建議可以改說「我對市場的薪資行情做過調查，知道在X萬左右，但因為我在這方面的薪資比較豐富，希望可以再多10％，不過具體的薪資結構可以再談。」
面試第三種NG台詞則是「我不知道這個職位具體工作內容是什麼，可以請你說明一下嗎？」高昭琴表示，通常公司開出的職位描述已經寫得很清楚，求職者不做功課還反問公司，會讓HR覺得很敷衍。她建議可以改成「我認真看過這個職位的工作介紹，但是對於部分細節還不是很清楚，我想了解更多，也好更快進入工作狀態。」
影片曝光後，不少網友也有感直呼，「換工作一定要喊價格⋯說依公司的都會後悔」、「第三句真的是可以直接離開」、「很實用，謝謝」、「如果公司在招聘的時候有註明無經驗可，沒經驗就說沒經驗」。