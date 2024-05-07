貓咪太兇原本要安樂死！寶寶出生後「性格大變」　真面目融化全家

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史德勒將卡莉帶回家後，發現卡莉確實生性敏感，且具有攻擊性，時常對於家中成員及環境相當警戒。這讓史德勒開始研究起卡莉這些行為背後的原因，才得知原來卡莉過去曾生下2隻小貓，但小貓出生不久後就夭折了，讓卡莉開始性格大變，將抑鬱的情緒表現在行為上。
史德勒為此又領養了兩隻小貓，希望能讓卡莉的傷痛被撫平，果真在他們領養小貓之後，卡莉逐漸出現轉變，並將小貓當作自己的孩子一樣照顧，也展現出更多撒嬌親和的一面。真正的轉捩點則是在史德勒懷孕之後，卡莉的改變讓眾人都相當意外。
史德勒在孕期時，發現卡莉開始會呼嚕、踏踏，且非常喜歡躺在她的身上，甚至懷孕後期的某個晚上，卡莉還突然表現得特別親熱，當時全家人都覺得非常訝異，沒想到隔天寶寶就提早報到，似乎是卡莉察覺到什麼即將發生。
寶寶出生後，卡莉立即就被嬰兒迷住，不僅特別喜歡圍繞在寶寶周圍，甚至每天都在嬰兒床和寶寶一起睡覺。如今寶寶已經快要2歲了，有時和卡莉玩耍時沒拿捏好力道，但卡莉絲毫沒有生氣，反而任憑小奴才揉捏，讓史德勒感動直呼「牠知道我的女兒是個寶寶，這真的非常甜蜜。」
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