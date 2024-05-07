T1／台啤雲豹107：98再勝海神聽牌！林信寬20分　卡森斯喊話全隊

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雲豹總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)表示，這場是一場身體碰撞強度很強的比賽，而且季後賽難度本來就會比較高，所以能拿下2連勝很不簡單，不過我們知道，接下來要到客場打比賽，而且要拿到第3場勝利最難的，我們會繼續努力。
卡森斯此戰攻下17分抓9籃板，另賞給對手3記火鍋，他表示，今天團隊表現非常好，也能夠感受大家在場上拼盡全力，接下來我們會持續修正失誤部分，這在季後賽是很重要的部分，他說：「海神是很厲害的球隊，我們必需要團結起來才能贏得勝利，之後要到他們的主場比賽，一定要更努力。」
蔣淯安帶傷上陣 狀元林信寬爆發飆20分
上一戰腳踝輕微扭傷的「小安」蔣淯安，此場比賽正常先發上場，出賽38分鐘攻下11分，傷勢並無大礙，但他坦言，今天上場時心裡還是會怕怕的想比較多，所以就先從防守做起，想要幫球隊盡一份力量。
「我就是想著我要贏球、一定要把球拿下來幫助球隊，我們就是從團隊防守帶動進攻，畢竟現在進攻不需要太擔心，一切就是從防守做起，至於我的腳，沒問題啦！」小安說。
林信寬此戰上場23分鐘，投進4顆3分球、全場攻下20分，追平聯盟季後賽新秀單場3分球紀錄，他表示，很開心今天能有好的表現，自己上場就是拼，努力做好每一顆球，他說：「我們打了一場很棒的團隊籃球，就算後面被海神追上，我們也有沈住氣、打出我們的球風，接下來到客場會非常難打，大家會盡力修正不好的地方，全力拿下3連勝。」
海神胡瓏貿攻下全隊最佳28分留遺憾
海神此役表現最佳的是本土一哥胡瓏貿，他首節有裡有外，單節進帳11分，上半場攻下18分含3記三分球，他此役三分球7投4中，外帶8籃板、2助攻、2抄截。
沒能幫教練海神執教第100場留住勝利，胡瓏貿自責，「要跟教練道歉，第100場沒能贏球。回去就是把罰球練好，準備好接受對方的挑戰。」
海神隊5人得分上雙，史考特21分，于煥亞17分含3記三分球，庫薩斯11分、13籃板。海神此役籃板、助攻皆優於對手，前三節最多曾落後達20分，射手于煥亞末節8分32秒快攻飆進三分球，縮小至3分差，可惜海神團隊罰球線上沒能把握24罰僅12中，苦吞系列戰2連敗。
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