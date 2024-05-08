蘋果發表會／新iPad Pro 直攻M4價格史上最貴　5大之最報你知　　

我是廣告 請繼續往下閱讀
M4採用第二代 3 奈米技術打造，能源效率更高，相較於M2 晶片，CPU 效能最多提升了 1.5 倍。專業算圖 App 的效能將比 M2 快上最多四倍。相較於 M2，M4 只需使用一半的電力即可提供相同的效能。配備 Apple 歷來最強大的神經網路引擎，比 Apple A11 仿生晶片中的初代神經網路引擎快 60 倍，能支援 AI 運算。
🟡最強螢幕
提供13吋和11吋螢幕，配置全新Ultra Retina XDR 顯示器，可支援1000 尼特全螢幕亮度，HDR 峰值亮度達 1600 尼特。同類產品中，沒有其他裝置能夠提供此等極限動態範圍。針對高階、色彩管理工作流程的需求，或在棘手的光線條件下工作的專業級使用者，iPad Pro 首度提供全新 Nano-texture 玻璃選項，經過奈米級精準蝕刻，可保留影像品質和對比度，同時散射環境光，減少眩光。
🟡最薄產品
11 吋機型厚度僅 5.3 公釐，13 吋機型更加纖薄，達到驚人的 5.1 公釐，且這兩款機型都與先前的設計一樣堅固。11 吋機型的重量不到 450 克，13 吋機型比其前一代減輕近 110 克。
🟡功能最強大
透過「參照模式」，進行顏色準確度調整，包括校對和核准、顏色分級，以及合成等。「幕前調度」讓使用者能在單一畫面中處理多個重疊視窗、調整視窗大小。支援高達 6K 的外接顯示器。可以運用 iPad Pro 強大的 AI 運算能力和 iPadOS 的智慧功能，提供「圖像查詢」、「提取主體」、「原況文字」，或「即時字幕」和「個人聲音」等輔助功能。
🟡最貴iPad
配備 M4 的全新 iPad Pro，有銀色和太空黑色，容量為256GB、512GB、1TB 和 2TB。11 吋售價3萬4900 起，13 吋售價為4萬5900 起，1TB和2TB 機型可選配 Nano-texture 玻璃。如果將所有功能到頂的話，價格來到9萬1400元，成為iPad 最貴機型。