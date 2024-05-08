劉俊謙《此時此刻》激戰郭雪芙爆紅！認「內耗太快」不敢追求名利
鄧依涵執導心動系電影《我在這裡等你》，由「港台男神」劉俊謙、范少勳聯合主演，揭露一段跨越10年的奇幻緣分。與郭雪芙共演《此時此刻》煲愛的劉俊謙接受《NOWnews今日新聞》專訪，他坦言沒想過突然間會在台灣爆紅：「我不會想說我當演員只是為了名跟利，因為我覺得這個東西會很容易內耗很快。」
記者黃雅琪／專訪
劉俊謙因為演出2020年香港愛情電影《幻愛》、2023年台劇《此時此刻》走紅港台，提到新電影《我在這裡等你》片中所追求的「美好」，至今相信與否，他有不同的見解：「我也不敢說我現在不相信，但的確我從一開始當演員到現在，我也很希望我能夠通過創作，為我身邊的人帶來美好，就可能10次我可以成功1次，但9次失敗。」
人氣看漲中的劉俊謙，坦言對於未來的演藝生涯仍抱持不確定性，演員身分對他而言也不僅僅是賺錢的工具：「我還有希望嗎？很難說，但是我不會想說我當演員只是為了名跟利，因為我覺得這個東西會很容易內耗很快。」現在的他希望透過演戲，為那些因為環境、社會因素失去希望的人，帶來一絲絲的期盼就很滿足了。
劉俊謙與范少勳提到，其實《我在這裡等你》片中有一場「鯨魚的眼淚」情節被剪掉了，那場戲是范少勳隨手撿起一顆石頭，象徵「鯨魚的眼淚」要送給劉俊謙；雖然片段被剪掉，但是劉俊謙一點也不難過：「導演一喊卡，我看著少勳說『很中二欸！』」他笑說自己是很浪漫的人，但這樣的行為真的很沒有誠意。 《我在這裡等你》5月10日全台上映。
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