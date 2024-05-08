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等重要經濟數據進入「冷靜期」！美股幾以平盤作收　道瓊連五紅

▲美國股市經過最近劇烈震盪後，今天在相較穩定交易中幾乎以平盤作收。投資人正在等待將在本月公布的重要經濟數據。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國股市經過最近劇烈震盪後，今天在相較穩定交易中幾乎以平盤作收。投資人正在等待將在本月公布的重要經濟數據。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國股市經過最近劇烈震盪後，在週二（7日）進入「冷靜期」，收盤接近開盤價。投資人正在等待將在本月公布的重要經濟數據。道瓊工業指數終場小幅收高32點，為連續第五個交易日收紅；標普500指數則為連續第四個交易日上漲。

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4月經歷一波修正之後，由於對美國聯準會（Fed）在今年降息的希望重燃，股市近期有所反彈，截至目前為止的第一季企業財報，也給了投資人樂觀的理由。

不過媒體巨頭迪士尼的業績成為焦點，迪士尼自上個月盈的代理權之爭以來，首次公布季度收益，儘管因為其直接面向消費者的串流媒體業務（包括Hulu和Disney+）的關鍵部分首次實現盈利，盈利超出了華爾街的預期，但該公司表示預計本季度該業務部門的業績將較弱之後，股價下跌9.7%。

但即使受到了迪士尼拖累，道瓊工業指數終場仍小幅收高32點，為連續第五個交易日收紅，創下去年 12 月以來最長連漲紀錄。標普500指數收盤中短暫觸及 5200 點，終場收漲逾0.1%。以科技股為主的那斯達克指數和費城半導體指數分別收黑0.1%和0.7%。

儘管消費強勁且人工智慧 (AI) 前景樂觀，美國上季經濟成長仍趨緩，通膨居高不下。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）週二時表示，聯準會可能會在較長時間內保持利率穩定，直到確定物價有望達到目標為止。

近幾週以來，聯準會決策官員傳遞的訊息是一致的。即降息終將到來，但央行在採取行動時將保持謹慎。

道瓊工業指數小漲31.99點或0.08%，收38884.26點。

標準普爾指數小漲6.96點或0.13%，收5187.70點。

那斯達克指數小跌16.70點或0.10%，收16332.55點。

費城半導體指數下挫35.572點或0.74%，收4784.875點。

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