台積電改變日本職場文化？鹿兒島企業嘆：年輕人跳槽門檻變低了
台積電於在日本熊本縣菊陽町設廠，成為近來台日工商業界的熱門話題。由於設廠帶來大量工作機會，有許多日本相關科系的學生，紛紛前往台積電日本廠求職。不過台積電熊本廠雖然帶來了錢潮，但也造成熊本縣其他企業面臨招不到人的窘境，就連鄰近的鹿兒島也受到影響，部分中小企業面臨人手短缺問題，年輕人要跳槽也變得更加容易。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《南日本新聞》報導，隨著入社儀式結束及伴隨著新員工培訓開始，日本鹿兒島縣的各家企業也陸續湧現新生力軍。雖然新冠肺炎疫情已經趨緩，大眾的生活也逐漸恢復正常，但在物價飆漲等問題凸顯之下，鹿兒島縣一些中小企業仍面臨勞動力短缺的問題，目前正透過中途採用，即錄用過去其他公司的工作經驗的人，或是提高公司福利和降低公司和求職者的期待有落差的狀況來度過勞動力短缺的難關。
位於鹿兒島市、生產測量儀器和辦公自動化設備的公司「久永」，在這5年以來，陸續雇用了20人，其中大多為能成為即時戰力的有工作經業者。儘管如此，該公司社長久永修平仍感到十分困擾。
久永修平表示，由於台積電入駐鄰近的熊本縣，搶奪技術人員的競爭就變得更加激烈，也使得年輕人跳槽的門檻變低了，「就算錄取了應屆畢業生，如果他們覺得不適合現在所在的公司，就會很快離職。這也加速了勞動力短缺的狀況。」久永修平稱，為了緩解此一情況，也將會繼續專注在中途採用上吸收人力。