爸爸、哥哥、男友全都劈腿！「3人同1職業」女震撼：英國研究真準

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「這就算了，連這種鳥事都會發生在我身上，我大學交的男朋友畢業之後就去做保險業務，結果上個月我就發現他跟女生發生親密關係，我不知道是同事還是客戶，反正證據都被我抓到了....今天滑到一張容易出軌的職業圖，第一名就是銷售業務，真的有夠準.....」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「銷售業務是真的啊....接觸太多人了」、「跑業務談生意遇到人多很多，當經驗豐富口才應對都有一定程度提升就有機會吸引人，就要看當事者能不能堅持自己了」、「會不會劈腿還是看個人啦，只是統計中從事業務比例比較高而已」。
感情中容易出軌的10大職業！這行最容易發生一夜情
而事實上，過去英國線上遊戲公司《RANT Casino》公布一項調查報告，數據顯示前10名最容易在感情出軌的職業中，第一名就是「銷售業務」，以下是10大容易出軌的職業排名：
1、銷售業（業務、代銷）
2、教育業(老師、訓練師)
3、醫療業
4、運輸物流業
5、酒店和活動管理
6、工程師、製造業
7、房產建築業
8、會計、銀行類別
9、資訊科技業
10、職業軍人
而除了有10大容易出軌的職業排行之外，英國網站Thortful對2000名不同職業的人進行調查，數據也顯示出最可能和同事發生一夜情的職業10大排行，第一名以「警察」奪冠，以下是10大容易與同事發生一夜情的排行：
1、警察（44%）
2、藝術家（38%）
3、科技業工作者（33%）
4、電氣或瓦斯技術人員（32%）
5、銀行家（32%）
6、人資（29%）
7、會計師（28%）
8、商店店員（28%）
9、休閒娛樂業員工（27%）
10、公車或火車司機（25%）