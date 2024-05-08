LINE免費貼圖23組！「母親節快樂」祝福到　可愛早安、晚安圖下載

爸爸、哥哥、男友全都劈腿！「3人同1職業」女震撼：英國研究真準

▲有網友分享自己爸爸、哥哥以及男友都從事業務相關工作，結果都有劈腿的事蹟。（示意圖／取自photoAC）
▲有網友分享自己爸爸、哥哥以及男友都從事業務相關工作，結果都有劈腿的事蹟。（示意圖／取自photoAC）

記者張嘉哲/綜合報導

身邊3個男人全部都偷吃！一名女網友最近發文分享抒發心情，表示自己的父親、哥哥以及現在的男友，職業全部都是「銷售業務」，然而全部共通點都是有劈腿的不良紀錄，讓她感到非常的無力直言：「我們家不知道是中什麼邪，家裡男人幾乎都要劈腿，而且都是做業務」貼文引發熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名女網友在論壇「zuvio」貼文表示，「我爸是一名業務公司的主力，賺了很多錢，但在我小時候他就劈腿好幾次被我媽抓到，但是兩人終究沒有離婚，雖然現在還是好好的，但就是沒有很恩愛就是了；然後我哥也在我爸公司上班，跟他高中女友都已經論及婚嫁了，結果去我爸公司上班沒多久之後，就在外面亂搞傳到他女友那邊，現在已經分手了QQ」。

▲雇主約好面試時間，求職者卻狂遲到隔天凌晨。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲女網友分享家中三名男子都是從事業務工作，結果都有出軌的事蹟發生。（示意圖／取自pixabay）
「這就算了，連這種鳥事都會發生在我身上，我大學交的男朋友畢業之後就去做保險業務，結果上個月我就發現他跟女生發生親密關係，我不知道是同事還是客戶，反正證據都被我抓到了....今天滑到一張容易出軌的職業圖，第一名就是銷售業務，真的有夠準.....」。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「銷售業務是真的啊....接觸太多人了」、「跑業務談生意遇到人多很多，當經驗豐富口才應對都有一定程度提升就有機會吸引人，就要看當事者能不能堅持自己了」、「會不會劈腿還是看個人啦，只是統計中從事業務比例比較高而已」。

感情中容易出軌的10大職業！這行最容易發生一夜情

而事實上，過去英國線上遊戲公司《RANT Casino》公布一項調查報告，數據顯示前10名最容易在感情出軌的職業中，第一名就是「銷售業務」，以下是10大容易出軌的職業排名：

1、銷售業（業務、代銷）
2、教育業(老師、訓練師)
3、醫療業
4、運輸物流業
5、酒店和活動管理
6、工程師、製造業
7、房產建築業
8、會計、銀行類別
9、資訊科技業
10、職業軍人

▲一名日本男子為了追求夢想成為社會運動者，選擇進入國際人權團體工作，沒想到工作辛苦不提，月薪竟還只有8萬元日幣，讓他感到痛苦不已，成了高學歷難民。（示意圖，非當事照／Pexels）
▲根據英國研究調查，從事銷售業務的人，最容易在感情當中出軌。（示意圖／Pexels）
而除了有10大容易出軌的職業排行之外，英國網站Thortful對2000名不同職業的人進行調查，數據也顯示出最可能和同事發生一夜情的職業10大排行，第一名以「警察」奪冠，以下是10大容易與同事發生一夜情的排行：

1、警察（44%）
2、藝術家（38%）
3、科技業工作者（33%）
4、電氣或瓦斯技術人員（32%）
5、銀行家（32%）
6、人資（29%）
7、會計師（28%）
8、商店店員（28%）
9、休閒娛樂業員工（27%）
10、公車或火車司機（25%）

▲根據英國最新研究指出，「警察」是最容易發生一夜情的職業，近半數都與同事有染。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲根據英國最新研究指出，「警察」是最容易發生一夜情的職業，近半數都與同事有染。（示意圖／取自unsplash）

求職妹「錄取4萬工作領3萬8」！面試陷阱老鳥認了：難怪薪水變低

搭高鐵「隱藏買票方法」曝！連假超快搶到票　內行愣：秘密被公開

不輸統一、維力！台灣泡麵「公認最可惜品牌」曝　眾吃過懷念10年

人妻沒工作「靠ETF月領20萬」！老公職業跌破眼鏡：台灣女股神？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞