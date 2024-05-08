Rudy Gobert擊敗Wembanyama！4度奪年度最佳防守球員　史上第3人

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Rudy Gobert比肩Ben Wallace和Dikembe Mutombo 4度獲得年度最佳防守球員
31歲的Gobert在猶他爵士隊效力的9年裡3度拿下DPOY，分別於2018年、2019年和2021年獲選。爵士隊於2022年將他交易到灰狼隊，在經歷了令人失望的第一個轉隊賽季後，Gobert在本賽季大幅反彈，拿下生涯第4座NBA年度最佳防守球員。
Gobert去年因傷並沒有打出最佳水準，也因此遭到外界質疑，本季他捲土重來，幫助灰狼打出109的聯盟最佳防守效率，也讓自己榮獲Hakeem Olajuwon獎盃，取得2023-24賽季NBA年度最佳防守球員的稱號。他獲得72張第一的選票，遠遠領先其他競爭者，擊敗Wembanyama、Adebayo和Anthony Davis等聯盟頂尖長人。
本季Gobert場均可貢獻14分12.9籃板和2.1阻攻，這與2022-23賽季相比有顯著提升，上賽季他場均只有11.6籃板和1.4阻攻，後者是他自新秀年以來的最差表現。這也是灰狼本季能取得56勝26敗，戰績排名西區第3的原因。
儘管表現如此出色，但Gobert還是面臨了一些競爭，馬刺狀元Victor Wembanyama的菜鳥球季證明了自己就和傳聞中的一樣出色，後者本季能送出領先全聯盟的3.6次阻攻，展現了自己超大的防守覆蓋率，不過由於馬刺團隊防守表現糟糕，可能因此導致他最終未能獲得評審青睞。
如今Gobert加入了名人堂成員Ben Wallace和Dikembe Mutombo的行列，成為NBA史上唯三4度獲得年度最佳防守球員的人。
灰狼擊敗金塊 客場取得2連勝
昨天Gobert因為女友產子，他也因此沒有參加第2戰，不過灰狼隊仍然取得了勝利，他開心地表示，「我真的很想趕去參賽，但我也告訴過隊友們，唯一能讓我缺席的就是孩子的出生，而他們做到了他們該做的事，用非常出色的防守和進攻贏得了這場比賽，我永遠不會忘記這場比賽。」
Gobert也在接受TNT採訪時強調，並非自己一人改變了灰狼的防守文化，而是團隊共同的努力，「我們總喜歡評選個人獎項，個人榮譽很棒，你沒辦法自己一個人贏球。」
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