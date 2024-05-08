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余天想養外孫「願支付開銷」　女婿Gary被爆情勒：先匯4000萬給我

▲余苑綺（中）過世後，余天（左一）提過把外孫女、外孫接回余家照顧，傳出被Gary陳鑒以先支付4000萬元來情緒勒索。（圖／NOWnews資料照）
▲余苑綺（中）過世後，余天（左一）提過把外孫女、外孫接回余家照顧，傳出被Gary陳鑒以先支付4000萬元來情緒勒索。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

余天女婿、次女余苑綺（已改名余泳澐）老公Gary（陳鑒）涉嫌和詐騙集團合作，擔任車手頭收受贓款，被依詐欺罪聲押獲准，余家上下聽聞Gary遭逮捕，第一反應就是去把兩個外孫接回來，據傳，余家在余苑綺癌逝後，積極爭取扶養孫兒，表明會負擔小孩所有開銷，沒想到，Gary一度脫口：「先匯4000萬元給我！」

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據《鏡週刊》報導，余家密友爆料，余苑綺2022年過世後，余天和老婆李亞萍希望把外孫女、外孫接過來讀薇閣小學，不僅學校離家近，可以就近照顧，對孩子的未來也比較好，余天去年甚至提出願意支付外孫的生活、教育費，怎料，Gary要求岳父必須先付4000萬元，才答應讓小孩去讀私立小學，「我怎麼知道要是最後你們沒有錢了，小孩子要怎麼繼續讀下去？」

▲▼余苑綺（右後）、Gary陳鑒（左後）2017年奉子成婚，相差4歲姐弟戀修成正果，育有一雙兒女。（圖／余苑綺臉書）
▲余苑綺（右後）、Gary（左後）2017年奉子成婚，相差4歲姐弟戀修成正果，育有一雙兒女。（圖／余苑綺臉書）
余天提議將外孫女、外孫接回余家，除了兩個孩子能有較優渥的教育資源，也考量Gary年紀還很輕，可以另覓第二春，不過，身為家族長子的Gary，當年向余家表明想要自己照顧兒女，而余家最終認為外孫不姓余，因此尊重晚輩的決定，沒有特別堅持立場，才讓Gary親自帶小孩，之後雙方不定時透過視訊電話連絡，或舉辦家族聚會，一解余天、李亞萍思念外孫之情。

▲余天（右三）、李亞萍（左二）很疼愛兩個外孫。（圖／余苑綺臉書）
▲余天（右三）、李亞萍（左二）很疼愛兩個外孫。（圖／余苑綺臉書）
其實，余苑綺當年癌症復發後就有想到兒女的問題，2019年曾經跟老公Gary交代遺言，要他好好照顧小孩，也說Gary還很年輕，一定會再娶別人，但遭到老公果斷拒絕，Gary承諾余苑綺絕對會顧好兩人的骨肉。

而據《壹蘋新聞網》報導，針對週刊所述是否為真，余祥銓無奈地說：「我不知道，二姊都走了，就交由司法去處理，我該回應的都回應了。」

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