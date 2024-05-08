NBA／詹皇不會過多插手「選帥」事宜　湖人在市場上沒有太多選擇

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詹皇不願插手教練任命 湖人市場上沒有太多人選
「首先我要說的是，湖人幾乎沒有合適的總教練候選人，現在市場上沒有那麼多有經驗、又已證明過自己的總教練。」Brian Windhorst如此說道，「你可能會提到Mike Budenholzer，但湖人通常不願意支付給總教練高昂的薪水，此前Monty Williams和Tyronn Lue都曾拒絕過湖人，因為他們提供的薪水不夠高。」
Windhorst進一步透露，如今西區競爭力太高，因此很多總教練潛在人選認為東區是有吸引力的選擇。同時湖人內部太過負責，雖然他們陣容中有一些選秀權和年輕球員，但不知道該如何去改進，而且球隊中的球星也有年紀了。
雖然外界有人相信James會用自己的影響力去試圖參與球隊操作，但Windhorst直言多年來詹皇一直對此事保持距離，不會插手教練的任命，「我不能說對於每一位人選都是如此，但他通常有一個規定，不會與主帥人選接觸。在教練被聘用之後，他當然會與教練談談，大多時候他通常希望遠離此事，不希望被牽扯進來。」
Windhorst稱詹皇不想被外界冠上教練殺手的名號，所以那些太過踰矩的行為他是不會做的，「他不會去找Rob Pelinka說『嘿，我和JJ Redick相處得很愉快，你應該找他當教練』，這不現實。」
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