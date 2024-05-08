端午飄粽香 中市星級飯店風味粽競飆創意比澎派

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另「龍粽雙饗禮盒」主打江南東坡粽，主廚將東坡肉層層切片入餡，入口Q彈不油膩，老饕最愛。搭配的是野米南瓜紫金粽，獨門比例調和出清甜不膩口味，嗜甜民眾不容錯過。業者表示，購買任一款禮盒即贈保冷袋及西螺福興宮太平媽祖加持的限量文昌筆吊飾組乙個。即日起至5月底，早鳥可享預購9折優惠。
台中日月千禧酒店今年推出四款風味粽，其中「千禧御品燒鵝裹蒸粽」，每顆重約一公斤，粽餡結合山珍海味，包括燒鵝、東坡肉及滷得入味的吉品鮑、干貝等，澎派又美味。另外還有鮑魚臘味雙寶粽，羊肚菌五穀紅藜粽以及八寶芋泥羅漢粽，大粽小粽，葷粽素粽，鹹甜口味，都是採用頂級食材、招牌佳餚以及養生元素，可以滿足不同需求的消費者，讓節日習俗成為值得期待的幸福饗宴。5月24日前預購，可享9折優惠，一次訂購50組(含)以上(組合可混搭)則可享有85折。
星享道酒店今年推出的「粽享端午禮盒」，以愛台味為主題，將經典台菜薑母鴨與梅干扣肉華麗變身成粽子，搭配招牌名粽《川府藤椒犇牛粽》及甜粽《相思蜜意甜心粽》、《傳香紅豆沙粳粽》，共五種口味一次滿足，早鳥可享優惠價699元，cp值超高。
星享道的招牌名粽《川府藤椒犇牛粽》，以最受歡迎的菜色犇牛煲研發出的川府藤椒風味，去年狂賣千個，今年詢問度依然居高不下。除此，星享道以經典台菜推出的二款名粽─「滋補薑母雁鴨粽」和《養身紅麴松阪粽》，是師傅頗為得意的創意傑作，將冬令進補的薑母鴨，還有紅麴醬醃製過的松阪豬肉搭配梅干菜入餡包成粽子，風味獨特，一上市就熱賣。