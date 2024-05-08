大谷翔平第11發全壘打出爐！擊球瞬間「霰彈槍炸裂」　近3場敲4轟

Jamal Murray往場內丟「熱敷袋」G3沒被禁賽！聯盟開出320萬罰單

▲金塊主控Jamal Murray在次節將熱敷袋丟到場內，他將因此領到一張10萬美元（約320萬台幣）的罰單，但確定不會被聯盟禁賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊主控Jamal Murray在次節將熱敷袋丟到場內，他將因此領到一張10萬美元（約320萬台幣）的罰單，但確定不會被聯盟禁賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA丹佛金塊隊昨（7）日在西區季後賽次輪G2，以80：106慘敗給明尼蘇達灰狼，系列賽0：2落後。此役在場上發生意外插曲，金塊主控Jamal Murray在次節將熱敷袋丟到場內，賽後遭到灰狼主帥嚴厲譴責，聯盟官方也在今（8）日給予懲處，根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，「Jamal Murray將領到一張10萬美元（約320萬台幣）的罰單，但確定不會被聯盟禁賽。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯盟調查Murray事件　罰款10萬美元不予禁賽

金塊主控Jamal Murray這一輪系列賽遭到灰狼防守球員嚴防，導致手感冰冷，G2全場18投僅3中，三分球更是4投0中只拿下8分，在比賽次節時，Jamal Murray不滿判決，但最終將熱敷袋丟往場內，導致灰狼長人Karl-Anthony Towns差點踩到，這一動作十分危險。

Shams Charania在報導中指出，「聯盟在經過影片檢視與內部調查後，Jamal Murray丟東西進場已違反運動家精神，最終決定給予10萬美金的罰款，但不會有禁賽處分。」

兩邊教練團各說各話，力挺子弟兵

灰狼主帥在昨受訪時認為，Jamal Murray的行為不可原諒，聲稱那是一件非常危險的事，「裁判必須知道這種事是不能發生的，在球場內球迷應該不會有熱敷袋，所以推斷它來自板凳區，這非常合理，我認為這單純只是一個錯誤和疏忽，裁判並不是不吹而是真的沒注意到。」

對於熱敷袋是不是Jamal Murray丟進場內的，金塊主帥Michael Malone則是輕描淡寫表示，「我當時知道地上有熱敷袋，但我真的不確定是誰丟的。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

Jamal Murray「偷襲」丟熱敷袋到場上！灰狼主帥怒斥：不可原諒

影／Jamal Murray朝場上扔熱敷袋惹議！美媒擔心：他G3可能被禁賽

金塊主場遭灰狼打爆羞辱！主帥狠批「丟人現眼」　要球員照照鏡子

快評／灰狼「漏斗戰術」完美限制金塊進攻　Jokic迷失在長人林中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞