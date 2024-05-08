Jamal Murray往場內丟「熱敷袋」G3沒被禁賽！聯盟開出320萬罰單

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聯盟調查Murray事件 罰款10萬美元不予禁賽
金塊主控Jamal Murray這一輪系列賽遭到灰狼防守球員嚴防，導致手感冰冷，G2全場18投僅3中，三分球更是4投0中只拿下8分，在比賽次節時，Jamal Murray不滿判決，但最終將熱敷袋丟往場內，導致灰狼長人Karl-Anthony Towns差點踩到，這一動作十分危險。
Shams Charania在報導中指出，「聯盟在經過影片檢視與內部調查後，Jamal Murray丟東西進場已違反運動家精神，最終決定給予10萬美金的罰款，但不會有禁賽處分。」
兩邊教練團各說各話，力挺子弟兵
灰狼主帥在昨受訪時認為，Jamal Murray的行為不可原諒，聲稱那是一件非常危險的事，「裁判必須知道這種事是不能發生的，在球場內球迷應該不會有熱敷袋，所以推斷它來自板凳區，這非常合理，我認為這單純只是一個錯誤和疏忽，裁判並不是不吹而是真的沒注意到。」
對於熱敷袋是不是Jamal Murray丟進場內的，金塊主帥Michael Malone則是輕描淡寫表示，「我當時知道地上有熱敷袋，但我真的不確定是誰丟的。」
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