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習近平的杯具頻受矚！訪法會談獨用「黑色水杯」　網：怕被下毒？

▲中國國家主席習近平（左三）與法國總統馬克宏（右三）等人6日在巴黎愛麗舍宮舉行工作會議，但習近平前方的杯子明顯與他人不同。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平（左三）與法國總統馬克宏（右三）等人6日在巴黎愛麗舍宮舉行工作會議，但習近平前方的杯子明顯與他人不同。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國國家主席習近平近來展開五年來首次對歐洲國家的訪問行程，在結束對法國的國事訪問後，目前已經抵達塞爾維亞首都貝爾格勒。習近平這趟訪歐之旅，引起國際關注，除了到達法國時所承受的示威浪潮外，他在與法國總統馬克宏等政要在愛麗舍宮會面時，還被發現自帶「黑色水杯」，明顯與同座的所有人杯子不同，也引發外界揣測「是怕人下毒嗎？」

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習近平自本月5日展開時隔五年的訪歐行程，並在當天抵達了法國，由法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）接機。隔天（6日）習近平便與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在巴黎愛麗舍宮展開會談，同日下午，習近平也與馬克宏共同進行會談。

不過從多家外媒所拍下的畫面可以發現，在與馬克宏進行工作會議時，習近平前方的水杯明顯與同座的中法官員不同，大家都是擺放著透明水杯，只有習近平是用有吸管的黑色杯子。習近平與馬克宏還有馮德萊恩的三方會談時，也出現了同樣的狀況。

▲習近平與馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩三方會談時，也使用了與其他人不同的水杯。（圖／美聯社／達志影像）
▲習近平與馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩三方會談時，也使用了與其他人不同的水杯。（圖／美聯社／達志影像）
習近平「與眾不同」的杯子引發了外界猜測，「海外爆料」在社群平台X（前推特）上表示，「習近平沒有用愛麗舍宮的杯子，個帶了個黑杯子，是怕人下毒嗎！？」另一名美國Substack部落客jinpeili則稱「怕中毒還是怕被下藥？即使在愛麗舍宮的安全範圍內，習近平也不敢喝水。」

不少網友議論紛紛，「必然是怕被人下毒」、「這肯定是防備採集生物訊息」、「不留下任何生物樣本，避免被檢測出健康狀況，排泄物都要打包帶回的。」還有網友猜測，用不透明的杯子「應該是怕被看到他喝的東西」、「不一定，有可能是怕被人拍到杯子裡不是水，而是藥，你懂的。」

近來，習近平的杯子頻頻受到討論。先前有媒體發現，中共兩會上，習近平擺放了兩個茶杯特別顯眼，也使外界好奇茶杯究竟裝了什麼東西，有人猜測其中一杯是水，另一杯則是藥。今年中共全國人大第二次全體會議上，習近平前方也是擺放兩個茶杯，其他高官則都只有一個杯子。

另一張在中共全國人大會閉幕會議上的照片也受到了外界關注，當時習近平伸手端起左手邊的茶杯，喝了一口茶後卻露出了異常痛苦的表情，緊閉雙眼，臉皺成了一團。

▲中國國家主席習近平在人大會議閉幕式上突然露出皺眉神情，成為焦點。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平在人大會議閉幕式上喝了茶以後，突然露出皺眉神情，成為焦點。（圖／美聯社／達志影像）

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