蘋果發表會／舊代iPad 直接狂降3千 買之前要先思考「這件事」
蘋果昨(７)晚間舉辦發表會，會中發表了iPad Pro M4版本和iPad Air M2版本，都配置了11吋和13吋螢幕，同時還有全新的Apple Pencil Pro和對應新平板的巧控鍵盤。會中順勢公佈了iPad 10全面降價，一口氣降3000元，最便宜只要萬元起跳，但必須要注意，iPad 10 Appe Pencil只有支援第一代和USB-C版本。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果昨晚風風光光的發表全新的iPad Pro M4和iPad Air M2，目前官網上僅留下剛發表的新機，以及iPad 10、iPad mini 6，其他機型都在第一時間下架。還在架上且配置10.9吋螢幕的iPad 10順勢降價，入門的64GB從1萬4900元，降到1萬1900元，256GB同樣降3000元，新價格為16900元。
iPad 10官方沒出新款竟然還會降價，也算是少見的特例，新價格萬元初疼就能買到，網友就認為「價位好甜」可以趁便宜入手，覺得「可以拿來當成漫畫機」，但依舊有人認為蘋果刀法精準，iPad 10容量只有64和256GB兩個版本，64GB對民眾來說會太小，就只能往上挑起。
此外，也要提醒想購機的民眾，iPad 10 只有支援第一代Apple Pencil和Pencil USB-C版本，Pencil 第二代和Pencil Pro都無法使用，功能上可能有所限制，如果單純筆記應該是沒有太大問題，但要是需拿來繪圖，可能就要再思考一下，另外，其他機型可能在經銷商會有降價，消費者可以再等等看。