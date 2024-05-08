溫朗東公布徐巧芯參加京華城會議簽名　助理驚人發言：我代簽的

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徐巧芯昨（7）日出面否認，更稱「京華城去死一死，我不管他今天容積多少，關我屁事喔」。
然而名嘴溫朗東在臉書PO出一張京華城容積率放寬的都委會簽到名冊，上面明顯能在「民意代表」一欄看到徐巧芯的簽名。對此，徐巧芯的助理在臉書發文表示，這場會議徐巧芯並未出席，而是他代為出席的，且事後徐巧芯甚至也未關心或是針對這場會議做出任何指示。
針對溫朗東的質疑，徐巧芯的助理在臉書發文列出了6點聲明，直言溫朗東的臉書文是錯誤的。該助理表示，這場會議不分黨派都有民代出席，而徐巧芯當天並未到，是由自己代為出席的，且自己也有在徐巧芯的簽名下方簽上自己的名字，並備註「代」字。他指出，徐巧芯事前並未對這場會議有做出任何指示，事後甚至也未關心會議內容。他也強調，徐巧芯在擔任議員期間，就多次監督市政議題，不可能為任何企業護航。
該助理強調，徐巧芯當時為工務委員會成員，對於都委會之審查出席，由助理參與實屬合理；此外，該場會議針對京華城一案並沒有具體結論，並非京華城容積率關鍵會議。
徐巧芯助理聲明全文
1、此會議為市府邀請民代參與，不分黨派皆有民代出席，該會議在我服務的松山區，因此到場聽取會議內容。
2、然而徐巧芯議員本人並未出席，是我胡渝庭代為出席的，簽名也是我本人，後面有「代」（代簽之意），相當明確。
3、徐巧芯議員事前未曾對該會議有過任何指示，會後也並未關心會議內容。
4、本人當天並未發言。
5、徐巧芯擔任議員期間針對市政議題多次監督，不可能替其任何企業都審護航。舉凡5/14於市議會工務部門質詢要求對嚴格執法、5/15臉書批判火災公安問題，曾並開里民說明會禁止對方夜間施工、6/20至現場關心因工人意外事件，以上均能查詢到相關新聞。與市府一起關心市民是第一要務。
6、溫先生的臉書文章指簽名為徐巧芯議員本人為錯誤說法，請外界勿以訛傳訛。