網不見Toyz直播向粉絲道別憂已入獄 台中地檢署回應了
電競知名網紅、前電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手Toyz（劉偉健），曾拿下世界冠軍，3年前被檢警查獲在網路販售大麻菸彈，最高法院判刑4年2月定讞，外傳將在本月入獄。近日有網友在社群論壇上以「Toyz進去了！？」為題，直指「週末也沒看他直播跟粉絲道別，難道已經進去了？」，對此台中地檢署回應了，表示尚未收到最高檢卷宗，入監服刑日期尚未確定。
社會組／綜合報導
有粉絲在《批踢踢實業坊》問卦：「之前新聞說Toyz五月要入監服刑，昨天已經5月6日了，週末也沒看他直播跟粉絲道別，難道已經進去了？ 記者怎麼都沒有拍到，兩年沒有Toyz直播看，大家受得了嗎？」，貼文掀起廣大網友熱議。
台中地檢署表示，依據執行流程，經法院判刑定讞後，會將案件送到起訴的地檢署執行科，由檢察官決定發監日期後，以傳票通知被告到案，但最高檢案卷目前尚未送達台中地檢署，所以Toyz的入監時間還不確定。
上月底判刑定讞後，Toyz首度露面直播暢談自己心情，坦言「自己花了一天的時間消化這件事，因為原本以為七八月才會被駁回，與我的預期有出入，可以說是這陣子最黑暗的一天」，並透露將在入獄前「先寫好遺書」，並把工作後續都交接完成，「未來如果人不見了，大家再幫我照顧一下外面的親朋好友以及另一半」。