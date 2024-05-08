COMPUTEX不得了！黃仁勳蘇姿丰眾星雲集　來台大咖竟然還有「他」

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自去年黃仁勳赴COMPUTEX進行主題演講起，台灣刮起陣陣AI風潮，今年蘇姿丰將於6月3日開幕日接手擔任開幕演講主講人，以「高效能運算邁向AI時代」為題，揭開序幕。展覽期間的各大演講也集結眾星，其中包括高通總裁暨執行長Cristiano Amon、英特爾執行長季辛格、聯發科執行長蔡力行、安謀Arm執行長Rene Haas等。
此次展覽，大咖雲集，輝達官網也已放上「NVIDIA at COMPUTEX」的消息，並透露黃仁勳將於6月2日晚上7點，也就是開幕前1天在台大綜合體育場進行主題演講，關於演講內容等相關資訊皆尚未公布。
輝達也宣布將於COMPUTEX展期間6月5日，另外在台北漢來大飯店舉辦「NVIDIA AI Summit Taiwan」，與客戶生態系一同交流，探索製造業、醫療保健、生命科學、金融服務與研究等20多個專題討論，有傳言認為展會活動的名稱看起來像是定位於「NVIDIA GTC」之下。
此外，COMPUTEX主辦單位外貿協會日前宣布，邀請恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger，於6月5日13時30分至14時30分在COMPUTEX發表主題演講。Lars將以全新角度來詮釋本次COMPUTEX主題「人工智慧」，呈現AI如何與恩智浦堅實的技術框架相結合，加速實現充滿可能性的未來，並進一步說明當擁有感知、思考、連接和行動能力的新型快速發展裝置，結合資訊安全、功能安全和最新的軟體定義開發後，它們將如何改變生態系統。
恩智浦半導體身為汽車電子、人工智慧與物聯網領域的領導廠商，是值得信賴的合作夥伴，持續針對汽車、工業與物聯網、行動裝置與通訊基礎設施市場。提供創新解決方案。秉持「Brighter Together攜手共創輝煌未來」的企業理念，致力創造領先業界的尖端技術並匯聚精英才智，開發系統解決方案，讓互聯世界更安全、更有保障。