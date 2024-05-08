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Anthony Edwards不是喬丹！傳奇射手稱：他比較像有跳投的閃電俠

▲Anthony Edwards與喬丹（Michael Jordan）雖十分相似，但他的技巧與技術仍還沒成型，Reggie Miller認為他更像是「擁有跳投的閃電俠Dwyane Wade」。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards與喬丹（Michael Jordan）雖十分相似，但他的技巧與技術仍還沒成型，Reggie Miller認為他更像是「擁有跳投的閃電俠Dwyane Wade」。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA明尼蘇達灰狼在西區季後賽交手丹佛金塊，在G1與G2靠著「蟻人」Anthony Edwards分別砍進43分與27分，順利在系列賽搶下2勝0敗的優勢。Anthony Edwards的好表現，被許多人認為長相、動作和氣質都酷似喬丹（Michael Jordan），也引來名人堂神射手「大嘴」Reggie Miller的關注，後者在節目《Dan Patrick Show》中直言，「Anthony Edwards與喬丹（Michael Jordan）雖十分相似，但他的技巧與技術仍還沒成型，我會說他更像是擁有跳投的『閃電俠』Dwyane Wade。

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Anthony Edwards打球風格酷似喬丹，態度與拚戰精神也是

雖然Edwards的偶像是Kevin Durant，但外界認為「蟻人」就是這個世代的喬丹，因為兩人球風極其相似，都擁有一身優異的靜態與動態天份，且也相同擁有「絲滑」的投籃手感，隨著近年在聯盟中累積的經驗，在本季於季後賽大放異彩。

在G1的比賽中，Anthony Edwards曾做出酷似喬丹風格的動作，他在比賽僅剩1分43秒時，Anthony Edwards叫站在底角的Karl-Anthony Towns離開，讓他有空間單打，隨後以一記絲滑轉身投籃將球放進，令國內外球迷都直呼「真的很像喬丹」。

▲熱火球星Dwyane Wade（圖／美聯社／達志影像）
▲Reggie Miller認為Anthony Edwards現階段比較像前邁阿密熱火球星Dwyane Wade（圖／美聯社／達志影像）
喬丹「獨一無二」沒人能成為他　Edwards更向有跳投的Dwyane Wade

不過，名人堂神射手「大嘴」Reggie Miller在節目《Dan Patrick Show》中對此評價道，「我知道每個時代都有人在尋找下一個喬丹，這些年來我們提過Kobe Bryant、Vince Carter、Dwyane Wade等球員，雖然Anthony Edwards與喬丹有很多相似處，但他還很年輕，有些技巧都還沒有成形，目前說要成為下一個喬丹還言之過早。」

雖「大嘴」Reggie Miller認為Anthony Edwards還未達到喬丹的實力，但仍不吝誇獎後輩：「Anthony Edwards的攻筐十分優雅，和喬丹確實也很像，但我不會說他是下一個喬丹，我會說他現在更像是擁有跳投的Dwyane Wade。」

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