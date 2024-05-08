翠玉白菜旁簽名、清潔員闖庫房　故宮院長認「忽略標準程序」

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今蕭宗煌赴立院教文委員會，會前接受媒體採訪時表示，故宮到南美館展覽，活動非常成功，也許是同仁太過興奮，最後階段簽署過程忽略標準作業程序，就近在展示櫃旁簽署。
蕭宗煌進一步指出，仔細觀看照片，實際上只有開一面玻璃，另外三面玻璃都還在，同仁用很謹慎的方式對比物件，但在那邊簽署，就博物館的專業程序，這是有點疏忽的，甚至是就博物館人員專業素養來講，是要再教育的，有關職能的教育訓練一直都有在進行，這次犯了這個小錯誤，是南美館的同仁，很遺憾故宮同仁並沒有在第一時間制止，拍照甚至上傳，不過這不是拍照或上傳的問題，這是基本的素養，標準作業程序一定要注意。
黃健豪質疑，民進黨執政後，在去中國化的政策指導下，對於古文物非常不珍惜。蕭宗煌也回應，對於比較簡化的去中、抹紅等說法，多少都會壓抑正常的對話溝通，甚至改進的空間。
蕭宗煌也說，去過故宮的人，甚至進過故宮庫房的人都知道，故宮的庫房管理是非常嚴謹的，一定要把入庫原因、時間人數姓名通通簽報到首長，基本上是要到院長批准的。
蕭宗煌說明，這次狀況發生在南院的淨空庫房，要做貨架更新，裡面都沒有文物，第一程序上他們有簽10個人員名單，「是我批的，我願意負這個責任」，但問題出在真正進庫，廠商更換2位人員不在原提報名單人員，因此會依《政府採購法》第101條暨其執行注意事項等規定進行後續程序，同仁疏於比對也會提報考績會懲處。
蕭宗煌提到，5月6日考績會審議，決議退回南院處，重新檢討研提懲處名單，雖然這是空庫房，但作為專業保管是不能容忍的，造成這樣的困擾故宮也覺得很遺憾。