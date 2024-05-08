故宮又出包！藍委爆典藏人員在翠玉白菜旁簽名　清潔員還闖入庫房

翠玉白菜旁簽名、清潔員闖庫房　故宮院長認「忽略標準程序」

▲今（8）日故宮院長蕭宗煌坦言，同仁忽略標準作業程序，另針對違規進庫部分不能容忍，懲處名單將重提。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.08）
▲今（8）日故宮院長蕭宗煌坦言，同仁忽略標準作業程序，另針對違規進庫部分不能容忍，懲處名單將重提。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.08）

記者許若茵／台北報導

故宮遭爆料典藏人員直接打開展櫃，在翠玉白菜旁簽署文件、庫房遭人無故闖入。對此，今（8）日故宮院長蕭宗煌坦言，同仁忽略標準作業程序，另針對違規進庫部分不能容忍，懲處名單將重提。

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國民黨立委黃健豪昨（7）日爆料，今年3月故宮借南美館展覽完畢交接時，典藏人員直接打開展櫃，在翠玉白菜旁簽署文件，甚至日前還接獲民眾檢舉，故宮南院庫房遭人無故闖入。對此，故宮晚間回應，故宮與南美館雙方確有疏失。另會加強出入庫作業身分查核，杜絕類似情形再度發生。

今蕭宗煌赴立院教文委員會，會前接受媒體採訪時表示，故宮到南美館展覽，活動非常成功，也許是同仁太過興奮，最後階段簽署過程忽略標準作業程序，就近在展示櫃旁簽署。

蕭宗煌進一步指出，仔細觀看照片，實際上只有開一面玻璃，另外三面玻璃都還在，同仁用很謹慎的方式對比物件，但在那邊簽署，就博物館的專業程序，這是有點疏忽的，甚至是就博物館人員專業素養來講，是要再教育的，有關職能的教育訓練一直都有在進行，這次犯了這個小錯誤，是南美館的同仁，很遺憾故宮同仁並沒有在第一時間制止，拍照甚至上傳，不過這不是拍照或上傳的問題，這是基本的素養，標準作業程序一定要注意。

黃健豪質疑，民進黨執政後，在去中國化的政策指導下，對於古文物非常不珍惜。蕭宗煌也回應，對於比較簡化的去中、抹紅等說法，多少都會壓抑正常的對話溝通，甚至改進的空間。

蕭宗煌也說，去過故宮的人，甚至進過故宮庫房的人都知道，故宮的庫房管理是非常嚴謹的，一定要把入庫原因、時間人數姓名通通簽報到首長，基本上是要到院長批准的。

蕭宗煌說明，這次狀況發生在南院的淨空庫房，要做貨架更新，裡面都沒有文物，第一程序上他們有簽10個人員名單，「是我批的，我願意負這個責任」，但問題出在真正進庫，廠商更換2位人員不在原提報名單人員，因此會依《政府採購法》第101條暨其執行注意事項等規定進行後續程序，同仁疏於比對也會提報考績會懲處。

蕭宗煌提到，5月6日考績會審議，決議退回南院處，重新檢討研提懲處名單，雖然這是空庫房，但作為專業保管是不能容忍的，造成這樣的困擾故宮也覺得很遺憾。

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