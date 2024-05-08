第1號颱風「艾維尼」要來了？賈新興揭生成機率 對台灣影響出爐
今年第一號颱風「艾維尼」（Ewiniar，米克羅尼西亞提供，原意為風暴之神）有機會在未來10天內生成，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，目前各國預報模式分歧，以歐洲模式來看，在5月11日前後，「熱帶性低氣壓」生成機率約30％至50％，但整體發展條件不佳，因此要變颱風的機率低，不過對台灣的梅雨季可能換間接出現影響。
記者張志浩／綜合報導
2024年開始到今（8）日，太平洋地區尚未有颱風生成，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，菲律賓東邊海域出現「熱帶系統」訊號，「等了大半年，菲律賓東邊的低緯度海域，未來10天，看能不能生出今年首颱艾維尼」。
但「台灣颱風論壇｜天氣特急」補充，目前連熱帶低壓都還沒生成，因此討論「是否接近台灣」無意義，但若順利的話，「這個可能的熱帶系統，也許會連帶把西南季風帶進東亞，讓2024的梅雨季，甚至夏天，宣告開鑼。」
賈新興則說明，目前各國模式對這個熱帶系統的預報相當分歧，美國模式預測較強，有較高機率成為颱風，不過若看歐洲模式，「熱帶性低氣壓」生成機率約30％至50％，不過當地發條件不佳，主要受到垂直風切較大影響，所以變颱風的機率低。
中央氣象署預報員張竣堯則提及，目前各家模式預測沒那麼一致，有些模式（美國模式）比較偏後期有些低壓發展，但該模式特性是在後期容易有過度反應，因此還需觀察，但隨著夏天越來越近，颱風季也會慢慢到來，熱帶系統的發展一定會更多。