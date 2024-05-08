敢不敢講侯友宜？林淑芬再嗆「抓鬼隊長」黃國昌出來抓鬼、打球

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吳崢批評，黃國昌為了佈局2026年新北市長的政治野心，頻頻對市政發聲，不斷在立法院遵從國民黨團總召傅崐萁，也推崇侯友宜的城市治理，最近更開炮中央卡住蘆洲都市開發，但黃國昌對於蘆洲了解嗎？還是一知半解？呼籲黃國昌踹共。
顏蔚慈說，黃國昌不知道蘆洲市政、市民需求不要噴政治口水，重劃區案問題重重，市府推出計畫有非常多問題，除了程序不正義外，也不符合民眾需求、未兼顧攤商權益。她提到，黃國昌聲稱最會監督市政，怎麼現在遇到侯友宜全部噤聲呢？「不了解狀況，你應該先搞清楚先做功課！」
顏蔚慈指出，侯友宜推蘆洲南北側的重劃案不講清楚，關鍵在於，果菜市場是新北市政府少數位於三重市中心的土地、價值連城，如果依照過去的設計去更新，恐怕會浪費政府的資產，「黃國昌不先問問新北市政府，蘆洲南北側目前荒腔走板黑箱作業的做法，對得起蘆洲市民嗎？」
林淑芬直言，侯友宜為了建商把果菜批發市場，塞到蘆洲來，她以立法院程序比喻，沒進入程序委員會就進入中央二讀，還怪程序太慢、中央卡關，最關心程序正義、委員會中心主義的黃國昌，「圖利集團無知就算了，還很無辜說不知道，幫財團多大一把力，踐踏蘆洲人，這是專業黃國昌嗎？叫你出來打球，你也不敢出來打球，叫你來辯論一下！」
林淑芬諷刺，黃國昌這麼遵從侯友宜，請問侯友宜這樣圖利財團敢不敢出來講兩句？「你要選市長，評論一下侯友宜這個選址、程序，有沒有有沒有圖利到財團？這麼具體的有鬼，黃國昌不用出來抓嗎？」
林淑芬提到，三重都更案，是建立在蘆洲人交通上痛苦，她要感謝黃國昌讓大家清楚看到此事，「今天要再一次的拜託黃國昌出來打球，有鬼出來抓鬼，我希望抓鬼大隊長黃國昌，你出來抓鬼！」