欠4萬7不還錢！17歲男遭威脅綁票 警埋伏救人驚見2未成年也涉案
新北市新店區今（2）日凌晨2時，一名44歲的黃姓母親跑到安和派出所報案，她在接到歹徒致電恐嚇，揚言若不支付現金新臺幣47000元，就要將17歲的洪姓兒子帶走，嚇得她立即趕赴報警求助，警方調派警力前往埋伏，現場查獲3名犯嫌，其中有2人是未成年，全案後續將依妨害自由、恐嚇取財、恐嚇等罪嫌移請臺北地檢、臺北少年法院移請偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，黃姓母親今天凌晨2時趕赴新店區安和派出所報案，她接獲恐嚇電話，若不支付47000元新台幣，就不放洪姓兒子走人，警方獲報後前往約定地點埋伏，在2時40分許，發現被害人洪男遭6名不明人士包圍，警方見時機成熟，立即上前逮人，現場查獲3名犯嫌陳男﹙16歲﹚、林男﹙16歲﹚及吳男﹙18歲﹚並當場逮捕，後續在現場附近搜索，在新店區新和街60號前查獲共犯黃女﹙20歲﹚，另2名犯嫌在逃查緝中。
警方表示，根據初步調查，被害人洪男向嫌疑人陳男借款新臺幣47000元，洪男疑故意拖欠不還款，致陳男心生怨恨，因此找來林男等5人強迫簽下借據，並恐嚇被害人如果無法由父母還款，將對其不利，再透過被害人手機聯繫上黃姓母親恐嚇；全案後續將依妨害自由、恐嚇取財、恐嚇等罪嫌移請臺北地檢、臺北少年法院移請偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110