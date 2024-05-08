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NBA季後賽／尼克中鋒Mitchell Robinson左腳踝再度受傷　將缺席G2

▲紐約尼克中鋒Mitchell Robinson因左腳踝傷勢，將不會出戰對陣溜馬的G2，他的缺席對於尼克禁區戰力來說是一大衝擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約尼克中鋒Mitchell Robinson因左腳踝傷勢，將不會出戰對陣溜馬的G2，他的缺席對於尼克禁區戰力來說是一大衝擊。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘／綜合報導

紐約尼克在季後賽次輪以121：117擊敗印第安納溜馬，但在第2戰開打前，尼克方面卻傳出壞消息，中鋒Mitchell Robinson因左腳踝傷勢，將不會出戰對陣溜馬的G2，Robinson的缺席對於尼克禁區戰力來說是一大衝擊，目前尼克陣中中鋒僅剩Isaiah Hartenstein一人。

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腳踝問題早有徵兆　首輪就曾提早離場

Mitchell Robinson在去年12月就曾動刀治療左腳踝，原先預計賽季將報銷，但Mitchell Robinson在3月時提早歸隊，但在首輪對上76人的比賽，於G4又因為腳踝傷勢提早離場，但經過檢查後並無大礙，在G5和G6共打了43分鐘，幫助尼克淘汰76人挺進第二輪，昨日對上溜馬的比賽，Mitchell Robinson也出賽12分鐘，但在第二戰開打前，尼克就宣布Mitchell Robinson將缺席G2，歸隊時間還需要確認。

Mitchell Robinson在季後賽場均出賽19.2分鐘，得到2.8分6.8籃板0.5助攻，是尼克陣中主要的中鋒輪替人選。

Mitchell Robinson受傷之後，對於尼克禁區來說將是一大打擊，在首輪尼克靠著Isaiah Hartenstein和Mitchell Robinson的輪番上陣，成功限制住了Joel Embiid，在第二輪對上擁有Myles Turner的溜馬，少了Mitchell Robinson加上Julius Randle也受傷缺陣，如何單靠Isaiah Hartenstein防住Myles Turner，是尼克接下來最頭痛的問題。

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