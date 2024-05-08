陸委會報告稱「美仍估中共2027攻台」！軍方：國軍不避戰、不求戰
陸委會2024年第1季中國大陸情勢書面報告日前出爐，根據陸委會分析，中共對台將加大「反獨促統」力度，同時也提到美方再度提醒2027年共軍將「做好入侵台灣的事前準備」。對此，國防部副部長柏鴻輝今（8）日表示，國軍所有工作是確保國家領土、領海安全，擔負戰備從來沒鬆懈過，國軍永遠準備好，不避戰、不求戰，希望對區域安全能有幫助。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日處理院會交付113年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等89案，柏鴻輝代表出席並於會前接受聯訪。媒體詢問美軍剛離任的印太司令阿基里諾（John Aquilino）上週接受美國媒體訪問時，針對中國與日俱增的安全威脅再次提出警告，柏鴻輝回應表示，國際媒體報導與評論，他們對於台海安全都非常重視，中共在台灣周邊活動不只是針對台海，甚至也針對印太，破壞區域和平與穩定，是全球所關切。
柏鴻輝指出，至於520前後是否有進一步的舉動，國軍在聯合情監偵方面都會有所掌握；在全球會議中，都希望不要用軍事手段破壞區域和穩定，這是非常重要，520前後國軍也會秉持戰備要求，嚴密關注對岸做區域和平穩定的破壞，和理念相近國家一同維持區域和平穩定。
媒體追問，陸委會報告稱中共對台將加大「反獨促統」力度，同時也提到美方也再度提醒2027年共軍將「做好入侵台灣的事前準備」，柏鴻輝回應說，國軍所有工作是確保國家領土、領海安全，24小時擔負戰備從來沒鬆懈過，國軍永遠準備好，不避戰、不求戰，但是希望國軍未來擔負角色對地區安全能有幫助，也希望與理念相同國家維持區域安全與穩定。