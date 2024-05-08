今年已迎1200萬名旅客！台人赴泰免簽再延長 最熱門景點前三名曝
泰國今年前四個月已迎來逾1200萬名遊客，赴泰旅遊人數不斷增加，泰國觀光局也在昨（7）日宣佈讓台灣人赴泰免簽再延長6個月，讓觀光客能把握時間去泰國旅遊。同時泰國也公佈今年最熱門的城市前三名，分別是曼谷、芭達雅所在的春武里府及離曼谷車程約三小時的北碧府。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《經濟時報》，2024年前4個月泰國迎來超過1,200萬名外國遊客，比去年同期成長39%。泰國旅遊和體育部的報告顯示，赴泰遊客最多的群體來自中國、馬來西亞、俄羅斯、韓國、台灣和印度，佔今年遊客總數的一半。
泰國觀光局的數據表明，今年3月前往曼谷的旅客數達450萬人，其中國際旅客約佔總數49.6%，是全國最熱門的城市；第二名則是芭達雅所在的春武里府，接待將近180萬名遊客，國際旅客佔了其中一半；第三名則是距離曼谷開車約三小時的北碧府，接待了118萬名旅客，不過大部份為泰國旅客，國際旅客只佔了3％。
逆勢崛起的北碧府是泰國新興景點，該城市有許多網美打卡景點，例如復古百年茉莉之城、桂河大橋和死亡鐵路，甚至還有堪稱泰國版「馬爾地夫」的水上漂浮飯店，雖然現在國際旅客還不多，但已成為當地口耳相傳的渡假勝地。