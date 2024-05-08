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再揭第4弊案！議員赴監院要彈劾柯文哲　鍾小平：和財團沆瀣一氣

▲台北市議員鍾小平與林杏兒、楊植斗到監察院要求監委彈劾柯文哲。（圖／讀者提供）
▲台北市議員鍾小平與林杏兒、楊植斗到監察院要求監委彈劾柯文哲。（圖／讀者提供）

記者林怡昕／台北報導

台北市議員鍾小平昨天協同林杏兒、楊植斗，踢爆前台北市長柯文哲第4弊案「萬大第一果菜及魚類批發市場改建案」，指控柯涉嫌圖利財團，三人今天一早就到監察院，要求值班監委彈劾柯文哲，並將他送至懲戒法院，對於柯昨天受訪時稱，「為何老懷疑我圖利藍中常委？」鍾也砲轟，官商勾結不分黨派，直言「你倆（沈慶京）是好朋友，這叫沆瀣一氣！」

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鍾小平昨天爆料，「萬大第一果菜及魚類批發市場改建案」當初標案三度流標，最終讓與柯文哲友好，同樣威京集團主席、「中華工程」董事長沈慶京以125億元先標到，再採取「6樓只蓋5樓」、「8樓只蓋5樓」方式，迫使議會後續擴充預算蓋完，直言這就是官商勾結綁標。

今天鍾小平與林杏兒、楊植斗到監察院，要求值班監委彈劾柯文哲，並將他送至懲戒法院，對於柯文哲稱「為何老懷疑我圖利藍中常委？」鍾小平受訪時指出，國民黨有很多中常委，形象有好有好壞，沈慶京就是形象最壞的中常委，「官商勾結不分黨派，不管藍綠，議員本於議會監督，今天官商勾結亂搞，動不動浪費幾百億公帑，當然要對付你！」

鍾小平也說，拿沈慶京社會形象這麼差的商人，當柯文哲的護身符，「只有把你搞得更臭，你倆是好朋友，這叫沆瀣一氣！」，更預告明天將到地檢署告發柯文哲、沈慶京與彭振聲圖利。

林杏兒也說，柯文哲在訪問中一直在扯國民黨中常委，所有案件都不應去扯藍綠白，應該就事論事討論，有多少證據講多少話，柯文哲都沒講重點，都在規避。

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