新台幣升回32元無望？匯銀點名日圓不能太弱 否則會被拖累
美元指數回升，日圓兌美元貶破155價位，加上台股下跌，新台幣兌美元今（8）日早盤也重貶逾1角，下探32.471元，匯銀人士認為，新台幣並未脫離區間整理走勢，後市要關注日圓及外資動向。不過，匯銀人士分析，近期亞洲貨幣貶值，當地政府干預動作頻頻，預估再大幅走貶空間可能有限，加上台灣經濟表現還不錯，後市或許有回升至32元的機會，只是首要觀察日圓不能太過弱勢，否則新台幣仍會遭到拖累。
記者顏真真／台北報導
行政院主計總處公布今（2024）年4月消費者物價指數（CPI）年增率1.95%，低於市場預估的2.1%，漲幅連續第2個月放緩。新台幣兌美元昨日收貶在32.37元，中止連續6個交易日走升格局。匯銀人士分析，亞洲貨幣兌美元在日圓領跌下走勢疲軟，出口競爭對手貨幣包括離岸韓元及人民幣都表現不佳，新台幣自然也難維持升值走勢。
至於昨日外資呈現上午匯出、下午反向匯入的走勢，當新台幣盤中貶至32.4元時則吸引出口商拋匯，使得成交量溫和放大。出口商在新台幣貶至32.4元時拋匯意願增加，這也讓匯市成交量較上日放大，其他時段都相對安靜，進口商希望買進美元的價位在32.20元，因此，以觀望為主。
匯銀人士認為，基本上新台幣並未脫區間整理走勢，後市仍將關注日圓以及外資動向，尤其近期亞洲貨幣貶值，當地政府干預動作頻頻，預料再大幅走低的空間可能有限，台灣因經濟表現還算不錯，後市或許有回升至32元的機會，但首要觀察日圓不能太過弱勢，否則新台幣仍會遭到拖累。
日圓兌美元則繼續走貶，匯銀人士表示，主要是美日利差懸殊讓日圓承壓，儘管日本官員在上周疑似進行了兩輪拋售美元的干預行動後，並發出新的警告，但亞洲貨幣卻表現低迷，匯銀預估，今日新台幣兌美元將在32.4元至32.5元震盪整理。
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