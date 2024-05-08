汪小菲搬走4幅畫挨告毀損債權！大S選擇撤告 檢方不起訴
大S（徐熙媛）和前夫汪小菲，離婚後為扶養費問題對簿公堂，先前汪小菲把原本放在家中的4幅畫作搬走，大S控告他涉嫌毀損債權，台北地檢署先前將汪小菲不起訴，大S聲請再議成功，高檢署將全案發回重查，5月2日再傳喚汪小菲出庭，釐清案情，後續大S撤告，檢察官今（8）日將汪小菲不起訴。
記者孫唯容／綜合報導
大S徐熙媛與汪小菲2021年11月12日經法院調解離婚，根據協議，汪小菲到2038年3月為止，每3個月要支付300萬元的撫養費給大S，不過2022年3月，2人再簽了1份補充協議，汪小菲的獨立房間被取消，不能再踏進房子，後續大S指控汪小菲請司機擅自從她住處將4件高價值藝術品，搬去汪小菲經營的S Hotel，移存放在私人倉庫中，涉嫌毀損債權。
台北地檢署調查後認為，汪小菲截至2023年8月已支付4511萬餘元扶養費，可見他財力充裕，難以認定有損害大S債權的犯意，因此不起訴處分，大S不服向高檢署聲請再議成功，全案發回北檢。
台北地檢署在4月2日以證人身分傳喚大S媽（本名黃春梅）出庭作證，一個月後，檢察官再度傳喚汪小菲出庭，釐清案情，不過近日大S具狀撤告，因此檢方予以不起訴處分。