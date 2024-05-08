灰狼能打破「最佳防守球員魔咒」？21世紀以來當屆DPOY僅2人登頂

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生涯囊括4座年度最佳防守球員 卻沒打過冠軍戰？
Rudy Gobert的前3座年度最佳防守球員都是在效力猶他爵士時期拿下，分別是2018、2019、2021年，而這3年猶他爵士在Rudy Gobert和Donovan Mitchell的帶領下，都打進季後賽，但2018和2019年爵士都在第2輪止步，而2021年更是在首輪就遭到休士頓火箭淘汰，這也導致Rudy Gobert在拿下前3座DPOY卻沒打過總冠軍賽的窘境。
根據數據統計21世紀以來所有獲得年度最佳防守球員的選手，僅有2人拿下冠軍，分別是2017年的Draymond Green以及2008年的Kevin Garnett，這2人當時的球隊都屬於聯盟中頂尖球隊，2017年的勇士正處於王朝的巔峰，而Kevin Garnett當年則和Paul Pierce和Ray Allen組成「GAP」三巨頭。
「娶某前，生子後」Rudy Gobert今年有望拿下冠軍？
Rudy Gobert在灰狼對上金塊的G2，因小孩出生而缺席，根據「娶某前，生子後」這句俗語，通常在小孩出生後，會對家庭帶來好運，加上灰狼在對陣金塊的前2場比賽，打出統治級的表現，等到G3Rudy Gobert回歸後，戰力肯定是升級，而生涯囊括4座年度最佳防守球員的Gobert，今年就是他打進NBA總冠軍賽的最佳機會。
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