山豬「人生畢業」追思片曝光！香蕉曬模仿精華片 粉絲看完全淚崩
藝人山豬（陳俊甫）在上個月15日因肺炎併發敗血性休克離世，突如其來的噩耗，震驚整個演藝圈，而在6日的告別式上，許多演藝圈的好友們都紛紛現身來送他最後一程，好朋友香蕉除了透過臉書分享跟山豬「10元奶茶」的友誼故事之外，也透過Youtube曝光「山豬的人生畢業典禮」影片來悼念好友，讓不少網友看了都忍不住鼻酸。
記者洪生儒／綜合報導
香蕉（王俊傑）近日在Youtube頻道上發布了一支「山豬的人生畢業典禮」影片，並表示：「我們親愛豬兒的人生畢業典禮，今日圓滿落幕，謝謝親愛的朋友們，留給家屬空間好好思念他，與大家分享香蕉王俊傑和Cooper劉家成嘔心瀝血為山豬做的回憶錄，讓山豬可愛的形象留在大家的心中。」
從影片中可以看到，香蕉將山豬過往的模仿表演搭配他唱著〈你的答案〉的Cover剪成影片，影片中回顧山豬模仿過的白冰冰、蔡英文、胡志強、小叮噹、憂憂、蛋黃哥等人物，片尾還能看到山豬充滿活動的說：「Love you，我們下次再見！」讓人看了都忍不住一陣鼻酸。
不少網友們看了都熱淚盈框，紛紛留言表示：「謝謝山豬努力的一生，為大家大來歡樂」、「謝謝你，香蕉…這麼用心剪輯了畢業典禮。已經多年不看電視節目的我，透過你的影片紀念這位好朋友，也能感受到他有多努力生活，他在演藝圈的日子…確實拼了命，想將大家的淚水轉化成笑容！ 謝謝你，山豬！」、「真的太經典了！全都是童年啊...怎麼可以讓人又哭又笑的啦」、「用心的香蕉，山豬在天上一定會看到的，祝山豬一路好走」。
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