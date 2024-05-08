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KD有望加盟熱火？前NFL球星爆料：如果情況許可他會毫不猶豫來

▲前NFL球星Chad Ochocinco在節目《Nightcap》上透露，如果情況允許，Kevin Durant可能離開太陽，外界傳聞有機會回鍋金州勇士，加盟邁阿密熱火。（圖／美聯社／達志影像）
▲前NFL球星Chad Ochocinco在節目《Nightcap》上透露，如果情況允許，Kevin Durant可能離開太陽，外界傳聞有機會回鍋金州勇士，加盟邁阿密熱火。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

本季鳳凰城太陽組建以Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal為首的「三巨頭」陣容，雖打出49勝33敗、排名西區第6的戰績，但在首輪就遭到明尼蘇達灰狼直落四橫掃出局，組團第一年就宣告失敗，也讓外界猜想這支球隊是否可能在休賽期面臨瓦解。今（8）日前NFL球星Chad Ochocinco在節目《Nightcap》上透露，「我和KD談過，如果情況許可，他會毫不猶豫來到邁阿密熱火。」

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前NFL球星Chad Ochocinco曝KD想加盟熱火

前NFL球星Chad Ochocinco在節目《Nightcap》上表示，「我和KD有過很長時間的談話，他回覆我說：『如果情況允許（if it made sense），我會毫不猶豫地去到邁阿密熱火』。」

事後就有美媒分析Kevin Durant選擇加盟熱火的動機，「熱火的奪冠窗口正在變小，但他們仍是一支優秀的球隊，他們正站在選擇重建還是賭一波的十字路口，除了在休賽期要處理Jimmy Butler的合約問題，還要思考將作出什麼決策才是對球隊最好的選擇」

熱火總管Pat Riley鬆口不重建，今夏有望追大咖球星

熱火總管Pat Riley在昨（7）日季末記者會上透露，「熱火在今夏不會選擇重建，我們只會重新調整，讓陣容變得更好，陣中只有Jimmy Butler與Bam Adebayo是非賣品，任何交易都是可以考慮的，僅管我們的選秀權不多，但我只在乎能不能再拿下一名球星。」

要知道太陽在未來7年是沒有選秀權的，熱火若想換來KD勢必要將手上的球員資產，轉換成選秀權才有機會順利交易，外界就預測至少要2至3枚首輪籤，搭上1、2名可上場輪替的球員，如此交易案才有望成形，屆時這勢必是一筆牽涉3支以上球隊的多方交易。

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