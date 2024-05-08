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全聯177元「滅蚊神器」意外爆紅！婆媽見特價狂囤貨：蚊子不見了

▲炎熱夏天快來了，防蚊止癢成為民眾熱門討論議題，全聯一款防蚊神器意外爆紅。（示意圖／記者林調遜攝）
▲炎熱夏天快來了，防蚊止癢成為民眾熱門討論議題，全聯一款防蚊神器意外爆紅。（示意圖／記者林調遜攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

炎熱夏天快來了！也代表著外面開始會出現許多小蚊蟲，防蚊、止癢成為民眾熱門討論議題，就有網友分享，睡覺時蚊子在耳朵旁邊嗡嗡叫超崩潰，剛好在全聯找到一款特價的液體電蚊香後，終於可以睡個好覺，熱心網友也認證回購好幾次。不過除了防蚊外，該如何消腫止癢最有效呢？提醒民眾搔抓皮膚不能止癢，反而會越來越癢，應該清洗咬傷部分後，使用抗組織胺或含輕微類固醇的蚊蟲藥膏來消炎止癢。

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▲（圖／取自「我愛全聯-好物老實說」FB社團）
▲有網友分享在全聯發現好用的液體電蚊香，趁著特價回購好幾組，在家中每個房子都插一個，終於再也不用和蚊子大戰。（圖／取自「我愛全聯-好物老實說」FB社團）
根據網友於臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文指出，近幾天睡覺蚊子都在耳邊嗡嗡叫，導致夜晚難以入眠，恰好在全聯發現一款日本的電蚊香正在特價，原價159元、特價2盒235元，平均單盒117元，且買回家後防蚊效果超好，趁著特價回購好幾組，在家中每個房子都插一個，終於再也不用和蚊子大戰。

不少網友也認證：「我家也用這個，插下去真的沒蚊子」、「家中正好缺貨，來去買」、「大推這款有效又沒味道」、「直接插電，晚上都沒蚊子」、「興家電蚊香液方便又好用，會回購」、「我們家也是用這個，女兒說房間沒蚊子了」。

不過也有熱心網友提醒，使用液體電蚊香要關閉門窗，並且人、寵物離開室內，如果要再開啟機器時留在室內，建議打開門窗保持空氣流通，並且勿觸摸蕊芯，如不慎沾到藥劑時，要以肥皂水清洗乾淨。

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鹼水盆：先準備一盆水加入洗衣粉，再將鹼性香皂刨成絲，利用洗衣粉及肥皂絲散發的香味誘使蚊子下蛋，蚊子的卵在鹼性環境下無法存活，數量自然越來越少，最快3天就會有明顯的成效。

▲水晶肥皂輸了？「俗又大碗」神皂被推爆：1 顆不用 10 塊錢。（示意圖／取自pixabay）
▲肥皂刨成絲狀，加入洗衣粉水可以有效減少蚊子。（示意圖／取自pixabay）
自製寶特瓶「捕蚊燈」：準備大罐寶特瓶6000ml或1250ml小寶特瓶一個。製作方法先將寶特瓶上方半圓部分切下，將切口處用透明膠帶黏貼往內折包覆切口處，避免利處割傷；將著將接下的半圓用黑色膠帶貼滿避免光線透出；取一張黑色的紙套捲成圓柱狀套住瓶口；接著接另一個寶特瓶下方切除，將上半部分倒扣近下半部即可。

最後利用蚊子尋水產卵的特性，將清水加入些許蜂蜜倒入捕蚊器，吸引蚊子進入容器內產卵，效果大約可以維持一週，裡面若有蚊子進入，可以不定時搖晃捕蚊器，藉由水撞擊來殺死蚊子，大約一週後記得要更換瓶內液體，才可以繼續發揮捕蚊功效。

國立中興大學昆蟲學系杜武俊教授也提醒，蚊子並非都貼近地面飛行找尋產卵地點，不過根據實驗結果，最有效的捕蚊高度在距地面50公分的誘卵桶，因此捕蚊裝置可以運用環境特性選擇適當位置和高度擺放，以期發揮最大的捕蚊效果。

▲利用寶特瓶自製的捕蚊神器教學。（圖／疾管署提供）
▲利用寶特瓶自製的捕蚊神器教學。（圖／疾管署提供）
🟡蚊子咬後越抓越癢，正確止癢步驟先筆記

連鎖藥妝店屈臣氏提醒，被蚊蟲叮咬後，請盡快用肥皂和水清洗咬傷部位。搔抓皮膚不能止癢。蚊子叮咬會釋放組織胺引起癢，如果不斷搔抓咬痕，會釋放更多的組織胺，讓你感覺更加癢。也要避免用醋、牙膏和小蘇打等偏方來消腫，以免造成刺激或感染。

建議使用抗組織胺或含輕微類固醇的蚊蟲藥膏來消炎止癢， 但這些藥物可能不適合每個人，應先諮詢醫生的建議。市面有些外用藥膏含有含薄荷（Menthol）、樟腦（Camphor）等成分雖然有助舒緩癢感，但並無消炎消腫的作用，另外要注意2歲以下幼兒不得使用，以免引發癲癇、意識障礙及呼吸抑制等不良反應。

▲夏天是蚊子活躍的季節，就有專家分享吸引蚊子叮咬的特質。（示意圖／取自pixabay）
▲夏天是蚊子活躍的季節，遭到叮咬後建議使用抗組織胺或含輕微類固醇的蚊蟲藥膏來消炎止癢。（示意圖／取自pixabay）

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