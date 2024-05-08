全聯177元「滅蚊神器」意外爆紅！婆媽見特價狂囤貨：蚊子不見了

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不少網友也認證：「我家也用這個，插下去真的沒蚊子」、「家中正好缺貨，來去買」、「大推這款有效又沒味道」、「直接插電，晚上都沒蚊子」、「興家電蚊香液方便又好用，會回購」、「我們家也是用這個，女兒說房間沒蚊子了」。
不過也有熱心網友提醒，使用液體電蚊香要關閉門窗，並且人、寵物離開室內，如果要再開啟機器時留在室內，建議打開門窗保持空氣流通，並且勿觸摸蕊芯，如不慎沾到藥劑時，要以肥皂水清洗乾淨。
🟡擔心家中幼童、寵物沾染防蚊藥劑，《NOWnew》也整理了2招天然防蚊秘訣：
鹼水盆：先準備一盆水加入洗衣粉，再將鹼性香皂刨成絲，利用洗衣粉及肥皂絲散發的香味誘使蚊子下蛋，蚊子的卵在鹼性環境下無法存活，數量自然越來越少，最快3天就會有明顯的成效。
自製寶特瓶「捕蚊燈」：準備大罐寶特瓶6000ml或1250ml小寶特瓶一個。製作方法先將寶特瓶上方半圓部分切下，將切口處用透明膠帶黏貼往內折包覆切口處，避免利處割傷；將著將接下的半圓用黑色膠帶貼滿避免光線透出；取一張黑色的紙套捲成圓柱狀套住瓶口；接著接另一個寶特瓶下方切除，將上半部分倒扣近下半部即可。
最後利用蚊子尋水產卵的特性，將清水加入些許蜂蜜倒入捕蚊器，吸引蚊子進入容器內產卵，效果大約可以維持一週，裡面若有蚊子進入，可以不定時搖晃捕蚊器，藉由水撞擊來殺死蚊子，大約一週後記得要更換瓶內液體，才可以繼續發揮捕蚊功效。
國立中興大學昆蟲學系杜武俊教授也提醒，蚊子並非都貼近地面飛行找尋產卵地點，不過根據實驗結果，最有效的捕蚊高度在距地面50公分的誘卵桶，因此捕蚊裝置可以運用環境特性選擇適當位置和高度擺放，以期發揮最大的捕蚊效果。
🟡蚊子咬後越抓越癢，正確止癢步驟先筆記
連鎖藥妝店屈臣氏提醒，被蚊蟲叮咬後，請盡快用肥皂和水清洗咬傷部位。搔抓皮膚不能止癢。蚊子叮咬會釋放組織胺引起癢，如果不斷搔抓咬痕，會釋放更多的組織胺，讓你感覺更加癢。也要避免用醋、牙膏和小蘇打等偏方來消腫，以免造成刺激或感染。
建議使用抗組織胺或含輕微類固醇的蚊蟲藥膏來消炎止癢， 但這些藥物可能不適合每個人，應先諮詢醫生的建議。市面有些外用藥膏含有含薄荷（Menthol）、樟腦（Camphor）等成分雖然有助舒緩癢感，但並無消炎消腫的作用，另外要注意2歲以下幼兒不得使用，以免引發癲癇、意識障礙及呼吸抑制等不良反應。