陳佩琪提早退休！嘆能力不符衛生局要求　蔣萬安：尊重職涯規劃

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蔣萬安今日上午出席大同區里長座談會，並於會前接受聯訪。針對陳佩琪宣布9月退休，但也說是因為很多變革人力沒有到位，導致他們已經累到不行，蔣萬安表示，衛生局有跟他回報，首先我們對於任何一個人他的生涯職場的規劃，都完全尊重而且給予祝福。
蔣萬安說，衛生局跟聯醫規劃的院外門診，其實在台北市12個行政區都有，所以最重要就是能夠持續的推動相關公衛的業務，而且執行包括醫療分級等等這樣的作業，簡單來講就是一家就診、聯合服務這樣的概念，所以基本上聯合醫院院外門診，它是過去衛生所的一個延伸，遍佈在北市的12個行政區。
蔣萬安進一步說，衛生局每一年也都編兩億預算，甚至有相關的鼓勵機制。所以看在市民的角度，對於衛生局應該要對聯醫院外門診有一定的要求，所以包括人力的調配，還有包括也必須要推動相關的業，希望聯醫能夠對於服務的精神，服務的時間要能夠具體地落實，來滿足市民的期待。當然更重要，一定對於基層的醫護人員表達非常的敬佩以及感謝，像昨天他參加國際護理師節的表揚，對於所有152位績優而且辛苦堅守崗位的護理師、醫護人員，謝謝他們在基層為市民朋友的服務。
媒體追問目前好像關鍵點是很多比如說篩檢或抽血的業務，陳佩琪說她因此去考了一大堆證照，人手不足情況有可能去補足嗎？蔣萬安表示，衛生局這邊當然都會聆聽所有醫護人員的意見，都會持續來檢視，但最重要希望能夠發揮過去這樣子的一個精神，就是一家就診聯合服務的概念，讓市民朋友能夠就近得到相關醫療的照顧，發揮聯合醫院這樣子的功能，所以在細節執行上面，其實每年編兩億的預算，也有相關的獎勵機制，當然在服務的品質、時間，還有服務的精神，都希望能夠具體落實。
媒體問陳佩琪說不願施展騙術要業績，會不會逼得基層必須這麼做？蔣萬安說，其實在整個制度的設計上面，它是過去衛生所這樣的延伸，所以也是執行相關公共衛生的業務，重要的就是秉持這樣子的精神，把這樣的機制做到最好。